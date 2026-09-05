Avalancha en Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento de nieve

Una avalancha sorprendió a dos esquiadores que descendían por una ladera fuera de las zonas habilitadas del Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. El desprendimiento ocurrió a pocos metros de los deportistas, que lograron ponerse a salvo y no sufrieron heridas.

El episodio tuvo lugar durante la tarde del jueves en el sector conocido como “el filo”, ubicado a unos 1.980 metros sobre el nivel del mar.

La secuencia fue registrada de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones. Las imágenes muestran el momento en que una importante masa de nieve comienza a desprenderse y avanza rápidamente por la ladera mientras los dos esquiadores realizan su descenso.

La avalancha pasó a escasa distancia de los deportistas, que consiguieron reaccionar a tiempo y alejarse del sector afectado hasta alcanzar una zona segura. Ambos resultaron ilesos.

Desde el entorno del centro de esquí señalaron que la situación terminó sin consecuencias debido a la rápida reacción de los esquiadores y remarcaron el riesgo que implica transitar por sectores fuera de pista.

Tras detectar el desprendimiento, el personal de Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad y delimitó el área para evitar que otras personas ingresaran al sector.

Desde el complejo volvieron a insistir en la necesidad de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal especializado. Los sectores fuera de pista no cuentan con los mismos controles y pueden presentar peligros que no siempre son visibles para quienes realizan actividades de montaña.

El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales y permitió dimensionar la cercanía con la que los dos esquiadores quedaron frente a la avalancha.