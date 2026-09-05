La ONU advierte que El Niño podría ser el más intenso en más de 70 años

El Niño podría ser el más intenso en más de 70 años

El mundo entró en una “zona de peligro de fenómenos meteorológicos extremos” ante el avance de un fenómeno de El Niño que podría convertirse en el más intenso en más de 70 años y extender sus efectos, al menos, hasta febrero de 2027.

La advertencia fue realizada por el secretario general de la ONU, António Guterres, luego de conocerse los últimos datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que reflejan una rápida intensificación del fenómeno en el Océano Pacífico.

“El fenómeno de El Niño está cobrando dimensiones gigantescas ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas, y esas aguas se están calentando”, afirmó Guterres.

De acuerdo con los registros difundidos por la OMM, El Niño podría ser el más fuerte desde al menos 1950. Las temperaturas de la superficie del mar en la principal región de monitoreo del Pacífico tropical central y oriental superaron los 2 grados por encima del promedio durante las últimas semanas.

Las previsiones incluso indican que la anomalía térmica podría acercarse a los 4 grados por encima de la media hacia los próximos meses.

Qué es El Niño

El Niño es un fenómeno meteorológico natural que altera los patrones climáticos en distintas regiones del planeta. Puede provocar sequías severas en algunos países y, al mismo tiempo, intensificar lluvias, tifones e inundaciones en otras zonas.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió sobre las posibles consecuencias de este escenario.

“El Niño tiene el potencial de asestar un golpe devastador a las comunidades y economías de todo el mundo”.

Qué podría suceder ante el fenómeno

Los organismos internacionales alertaron que los impactos podrían sentirse durante todo 2027. Entre las principales preocupaciones se encuentran las sequías y los incendios forestales en amplias zonas del sudeste asiático, América Central y el norte de América del Sur.

También se esperan lluvias superiores a los niveles habituales en sectores del este de África, el sur de Brasil y el sur de Estados Unidos, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones.

En el caso de Sudamérica, Perú aparece entre los países más vulnerables debido a su ubicación sobre la costa del Pacífico oriental. Ecuador y algunas regiones de Brasil también podrían registrar precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

“Ya estamos viendo trastornos y devastación a causa de las sequías y las inundaciones, y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, sostuvo Saulo.

Consecuencias en el comercio internacional

La reducción de las precipitaciones en algunas regiones ya comenzó a afectar rutas estratégicas como el Canal de Panamá, donde se prevén restricciones en la cantidad de embarcaciones que pueden transitar debido a la disminución de las reservas de agua.

Mientras tanto, distintos gobiernos comenzaron a reforzar los sistemas de alerta temprana y a implementar medidas preventivas ante la posibilidad de que se registren fenómenos extremos durante los próximos meses.

“Estamos muy preocupados, pero esa preocupación debe traducirse en preparación en lugar de alarma”, afirmó Miguel Aréstegui, responsable de resiliencia climática de la organización Practical Action.

Los especialistas advirtieron que la intensidad de este fenómeno se suma a los efectos del calentamiento global, una combinación que podría aumentar los riesgos de sequías, incendios, inundaciones y otros eventos climáticos extremos en diferentes partes del mundo.