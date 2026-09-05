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Cuatro allanamientos simultáneos en Concordia por microtráfico: un detenido y secuestro de cocaína

La Policía secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación. Intervinieron las Jefaturas Departamentales Federación, Villaguay, Concordia y Feliciano.

5 de Septiembre de 2026
Cuatro domicilios fueron allanados en Concordia
Cuatro domicilios fueron allanados en Concordia Foto: Jefatura Departamental Concordia

La Policía secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación. Intervinieron las Jefaturas Departamentales Federación, Villaguay, Concordia y Feliciano.

Cuatro allanamientos simultáneos se llevaron adelante este sábado en distintos domicilios de Concordia, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico.

 

Como resultado de los procedimientos, un hombre mayor de edad fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Además, la Policía secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del Dr. Edwin Ives Bastian, con intervención de la Unidad Fiscal encabezada por el Dr. Fabio Zabaleta.

 

Según se informó, los procedimientos fueron concretados de manera simultánea en cuatro viviendas de la ciudad y estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Del operativo también participaron las Divisiones Drogas Peligrosas de las Jefaturas Departamentales Federación, Villaguay, Concordia y Feliciano.

 

Asimismo, las Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Federación, Concordia y Feliciano brindaron apoyo operativo y seguridad durante el desarrollo de los allanamientos.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

 

Además de la detención y el secuestro de la droga, durante los procedimientos fueron identificadas doce personas.

 

Todos los elementos incautados quedaron incorporados a la causa judicial, mientras la investigación continúa bajo las directivas de los magistrados intervinientes para determinar el alcance de la presunta actividad vinculada al microtráfico en Concordia.

Temas:

Concordia allanamientos Microtráfico
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