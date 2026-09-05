Nogoyá: protagonizó un siniestro vial y secuestraron estupefacientes que habrían caído de su moto

El secuestro de estupefacientes tras un siniestro vial en Nogoyá se produjo alrededor de las 6:35 horas de este sábado, luego de que un motociclista de 27 años protagonizara un hecho en la intersección de calles Fray Retamar y boulevard Sarmiento.

De acuerdo con la información policial, el episodio motivó la intervención de efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá. Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que el siniestro había involucrado a un hombre que circulaba en un motovehículo.

En esas circunstancias, los efectivos advirtieron la presencia de dos envoltorios que, según las primeras actuaciones, se habrían desprendido y caído en el lugar como consecuencia del siniestro vial. Ante el hallazgo, se solicitó la presencia de personal especializado.

Secuestraron cocaína y marihuana

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá acudió al lugar para determinar qué contenían los paquetes encontrados y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Según se informó oficialmente, uno de los envoltorios contenía clorhidrato de cocaína, con un peso de 20,3 gramos. El segundo paquete tenía cannabis sativa y registró un peso de 3,8 gramos. Ambas sustancias fueron formalmente secuestradas.

El procedimiento se desarrolló con conocimiento de la Fiscalía interviniente, que fue informada acerca de las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y dispuso las medidas correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Las actuaciones continuaron bajo las directivas judiciales para establecer las circunstancias del episodio y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder al hombre involucrado.

Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales respecto de las circunstancias que originaron el siniestro vial ni sobre posibles lesiones sufridas por el motociclista. La investigación quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras que los estupefacientes encontrados fueron secuestrados por la Policía.