Feria solidaria en el Hogar San Vicente de Paúl: ropa desde $3.000 y variedad de artículos

La feria solidaria del Hogar San Vicente de Paúl volvió a convocar este sábado a los vecinos de Paraná con una amplia variedad de indumentaria y artículos a precios accesibles. La actividad se desarrolla durante la mañana y todo lo recaudado será a beneficio de la institución.

Desde temprano, el patio del Hogar se llenó de percheros con camisas, camperas, pantalones, remeras y otras prendas para mujeres y hombres. También se pueden encontrar zapatillas, carteras y diferentes accesorios. "Hay de todo, una variedad de prendas, así que invitamos a todos a visitarnos y llevarse algunas de las más lindas a beneficio del hogar", señalaron las residentes del hogar a Elonce.

Uno de los principales atractivos son los valores. Entre los ejemplos exhibidos durante la recorrida de Elonce, se podían conseguir prendas desde los $3.000, mientras que otras rondaban los $5.000 y $10.000. "Los precios son muy baratos, muy accesibles", destacó Norma, una de las residentes.

Una feria con variedad y a beneficio del hogar

La propuesta no se limita a la ropa. "Tenemos algunas jarritas y cosas de cocina, carteras de todas clases, cosas de electricidad, una mesita, un televisor y un ventilador", detallaron desde la institución. "La verdad es que es variada la feria del día de hoy", agregaron.

La feria se realiza habitualmente una vez por mes y ya se convirtió en una actividad esperada por quienes buscan prendas y otros objetos a valores económicos. “La gente espera siempre, nos están llamando y preguntando”, indicaron las residentes.

Además de ofrecer una alternativa económica, cada compra representa una ayuda directa para la institución. “Es una colaboración para nosotros que asistan a la feria”, remarcaron, al tiempo que agradecieron el acompañamiento de la comunidad.