Progresar: quiénes todavía pueden anotarse y cuáles son las fechas límite

Este viernes 4 de septiembre finalizó el período de inscripción para Progresar Obligatorio, una de las líneas de las becas que administra el Ministerio de Capital Humano y cuyo pago se realiza a través de Anses. Sin embargo, quienes no pertenecen a esa modalidad todavía cuentan con otras convocatorias abiertas.

La segunda inscripción de 2026 continúa vigente para estudiantes universitarios, terciarios, de Enfermería y también para quienes realizan cursos de formación profesional. Cada modalidad mantiene fechas de cierre diferentes.

El programa tiene como objetivo brindar acompañamiento económico a jóvenes que buscan avanzar en sus estudios o completar una capacitación laboral, aunque los requisitos varían de acuerdo con la línea elegida.

Progresar Superior y Enfermería siguen abiertos

Quienes cursen carreras universitarias o terciarias todavía pueden postularse a Progresar Superior. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

La misma fecha rige para la línea destinada específicamente a estudiantes de Enfermería. En ambos casos, los aspirantes deben cumplir las condiciones académicas, socioeconómicas y de regularidad establecidas por el programa.

La convocatoria contempla tanto a estudiantes que recién comienzan una carrera como a quienes ya se encuentran avanzados. La forma de cobro puede variar según esa condición.

Hasta noviembre para Progresar Trabajo

La modalidad con mayor tiempo disponible es Progresar Trabajo, destinada a personas que realizan cursos de formación profesional reconocidos por el programa.

En este caso, las inscripciones continuarán abiertas hasta el 27 de noviembre de 2026, por lo que todavía quedan casi tres meses para completar la solicitud.

De esta manera, aunque ya cerró Progresar Obligatorio, todavía hay posibilidades para quienes cursan estudios superiores o buscan capacitarse en un oficio o actividad profesional.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto mensual de Progresar está fijado en $35.000 para las distintas líneas del beneficio. No obstante, la suma que se deposita inicialmente puede variar según el tipo de beca y la situación académica del estudiante.

En Progresar Trabajo y para los ingresantes del nivel Superior se abona inicialmente el 80% del haber, equivalente a $28.000 mensuales. El 20% restante, unos $7.000, queda retenido hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

En cambio, los estudiantes avanzados de nivel Superior y quienes cursan Enfermería perciben el 100% del beneficio, es decir, $35.000 mensuales. Con el cierre de Obligatorio ya concretado, las próximas fechas clave serán el 11 de septiembre para Superior y Enfermería y el 27 de noviembre para Trabajo.