Apareció con vida en Córdoba el estudiante de arquitectura que era buscado desde el lunes

Mariano Martínez, el estudiante de arquitectura de 21 años que era buscado desde el lunes, fue encontrado con vida este viernes en La Calera, Córdoba. El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

El joven se encontraba en buen estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, habría llegado a Córdoba por decisión propia. Tras ser identificado, fue trasladado a un hospital para realizarle controles médicos.

La búsqueda había comenzado el 31 de agosto, luego de que Martínez perdiera contacto con su familia tras salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

Un llamado al 911 permitió encontrarlo

Quinteros explicó que la Policía recibió un llamado al 911 que advertía sobre la presencia de una persona con características similares a las de Mariano en La Calera.

A partir de ese dato, los investigadores revisaron cámaras de seguridad y desplegaron personal en la zona. Finalmente, lograron ubicarlo en la vía pública, donde mostró su documentación y se confirmó su identidad.

“Está bien de salud. Me contó que había comido, que estaba bien”, señaló el ministro, quien agregó que el joven quedó acompañado por profesionales de salud mental a pedido de su madre.

La pista que llevó la búsqueda a Córdoba

Durante las horas previas había surgido una información que permitió orientar el operativo hacia la provincia mediterránea. Una trabajadora de un local de comidas del barrio Cofico aseguró que el estudiante de arquitectura había pasado por el lugar para consultar por trabajo.

Según la reconstrucción, Mariano había dejado un currículum en el comercio. Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron respaldar ese testimonio y confirmaron que el joven se encontraba en Córdoba.

A partir de entonces, las fuerzas locales profundizaron las tareas para localizarlo, mientras su familia viajaba hacia la provincia para seguir de cerca el operativo.

Intervino la Justicia de Buenos Aires

Luego del hallazgo, las autoridades cordobesas dieron aviso a la Fiscalía de Ensenada, que tenía a su cargo la búsqueda de paradero iniciada en territorio bonaerense.

Quinteros indicó que, al tratarse de una persona mayor de edad que aparentemente se trasladó voluntariamente, ahora corresponderá a la Justicia completar las actuaciones y determinar las circunstancias en las que permaneció sin contacto con su entorno.

La madre del estudiante de arquitectura, Alicia, expresó su alivio tras conocer la noticia y agradeció el despliegue realizado para localizarlo. “Me quedo tranquila con esto que dice que comió”, manifestó luego de varios días de incertidumbre.