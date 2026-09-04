Alerta amarilla por fuertes vientos: las provincias que deberán estar atentas este sábado

Una alerta amarilla por fuertes vientos pone en guardia a varias provincias este sábado 5 de septiembre. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades sorprendentes.
El mapa del tiempo vuelve a encender una señal de advertencia para este sábado. Una alerta amarilla por fuertes vientos alcanza a distintas provincias argentinas y anticipa una jornada en la que las ráfagas podrían convertirse en las grandes protagonistas. El fenómeno avanzará sobre diferentes regiones y, en algunos sectores, podría alcanzar velocidades capaces de generar complicaciones.
La advertencia no afectará a todo el territorio de la misma manera. Mientras en algunas zonas se esperan vientos intensos del sector sur, en otras el protagonista será el viento del oeste y, particularmente, el Zonda. En las regiones cordilleranas, además, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.
El escenario comienza a dibujar un sábado de tiempo cambiante, con frío, viento y nieve en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico mantiene bajo vigilancia varias áreas y recomienda prestar especial atención a las actualizaciones durante las próximas horas.
Un mapa que cambia y deja varias zonas bajo vigilancia
En el norte argentino, la situación tendrá especial intensidad durante la tarde. Sectores de Jujuy, Catamarca y La Rioja quedarán alcanzados por las advertencias, mientras que una pequeña región de Tafí del Valle, en Tucumán, también deberá permanecer atenta.
En Jujuy, las zonas cordilleranas podrían recibir vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que llegarían a los 100 kilómetros por hora. En áreas montañosas también se prevé la presencia de viento Zonda, un fenómeno que puede provocar cambios bruscos en las condiciones ambientales.
La situación también será particular en Salta. Los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos esperan viento Zonda durante la tarde. El fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, aire muy seco y un repentino aumento de las temperaturas.
El viento podría golpear con fuerza en Cuyo
En Cuyo también se prepara un sábado complicado. Mendoza, San Luis y San Juan tendrán diferentes sectores bajo advertencia por vientos del sector sur. Las velocidades previstas estarán entre 30 y 45 kilómetros por hora, pero las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.
En San Juan, particularmente, la zona cordillerana tendrá uno de los escenarios más intensos. Allí se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Mendoza, además, tendrá otro fenómeno que podría complicar la circulación: las nevadas. En sectores del centro-oeste y el sur provincial se esperan acumulaciones de entre 5 y 15 centímetros, con la posibilidad de precipitaciones que combinen lluvia y nieve.
Del sur bonaerense a la Patagonia
El viento tampoco dará tregua más al sur. El sur de Buenos Aires, el sudeste de La Pampa y sectores del este de Río Negro estarán alcanzados por una alerta durante la madrugada y la mañana del sábado. En estas zonas, las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.
La Península de Valdés también aparece en el mapa de advertencias, aunque allí la alerta tendrá una duración más limitada y regirá durante la mañana. El avance del viento será uno de los principales factores a tener en cuenta para quienes tengan previsto circular por rutas o zonas expuestas.
En la Patagonia, además, las condiciones de viento ya generan advertencias en sectores de Chubut y Santa Cruz. Para este viernes, el SMN había previsto vientos del sector sur de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en algunas áreas.