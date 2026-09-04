Quién era Rodolfo Bassi, el arquitecto asesinado en Paraná: su profesión, su pasión por el dibujo y sus últimas horas

Rodolfo Augusto Bassi, el arquitecto asesinado en Paraná, tenía 61 años y había construido buena parte de su vida alrededor de su profesión, pero su historia también estaba atravesada por otras inquietudes: dibujaba la ciudad, integraba un grupo de croquiseros y, en los últimos tiempos, había decidido volver a las aulas para estudiar Inglés. Su muerte violenta, ocurrida dentro de uno de los departamentos que acondicionaba para alquilar, provocó conmoción entre familiares, colegas y compañeros.

Bassi había estudiado Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral y desarrolló su actividad profesional en Paraná. Durante años estuvo relacionado con proyectos, construcciones y reformas, mientras administraba también departamentos destinados al alquiler.

Precisamente, se ocupaba personalmente del mantenimiento, las reparaciones y el acondicionamiento de esas propiedades. Una de ellas, ubicada en el barrio Paraná XIV, se convirtió esta semana en el escenario donde terminó su vida y comenzó una investigación por homicidio que ya tiene a dos hombres detenidos, de 48 y 52 años.

Un arquitecto que también dibujaba Paraná

La relación de Bassi con la arquitectura trascendía su actividad profesional. Encontraba en el dibujo otra manera de mirar los edificios, las calles y los paisajes urbanos.

Formaba parte de Croquiseros Urbanos de Paraná, un espacio integrado por arquitectos y aficionados que recorre distintos lugares de la capital entrerriana para registrarlos mediante dibujos realizados a mano.

Uno de los trabajos del arquitecto Rodolfo Bassi (fuente Croquiseros de Paraná)

Bassi participó de exposiciones desde los primeros años del grupo. Más recientemente, en 2024, integró la muestra “Líneas Urbanas”, junto con otros croquiseros paranaenses.

Esa actividad permite reconstruir otra faceta de quien era Rodolfo Augusto Bassi: además del profesional dedicado a las obras y refacciones, estaba el hombre que se detenía a observar Paraná y trasladaba esa mirada al papel.

En los últimos tiempos había incorporado además una nueva actividad a su rutina. Era estudiante de Inglés en el Centro Intercultural de Lenguas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Paraná.

Después de conocerse su muerte, desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales expresaron públicamente su pesar. El decano Daniel Richar, la vicedecana Virginia Biorda y el equipo de gestión acompañaron a sus allegados: “Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amistades y compañeros”, manifestaron.

Crimen del arquitecto Bassi (archivo Elonce)

También desde el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Regional Oeste Noroeste, lamentaron la muerte de su colega y transmitieron sus condolencias “a su familia, allegados y a toda la comunidad de arquitectos que compartió su camino profesional y humano”.

Asimismo, lo hicieron desde Croquiseros de Paraná: "Con profundo pesar, recordamos al arquitecto Rodolfo Bassi, quien compartió en algunas oportunidades con nosotros su mirada, su pasión y su sensibilidad por la arquitectura y nuestra ciudad".

Los últimos mensajes antes de desaparecer

Mientras su entorno intenta asimilar lo ocurrido, la investigación judicial procura reconstruir las últimas horas de Bassi y determinar qué sucedió dentro del departamento.

El martes 1 de septiembre, durante la siesta, el arquitecto mantenía una conversación mediante WhatsApp con su novia. Poco después de las 16, dejó de responder. Inicialmente, los mensajes continuaban ingresando a su teléfono, pero no obtenían contestación.

Con el paso de las horas creció la preocupación. Cerca de la medianoche, familiares se dirigieron a la Comisaría 12ª para informar que no podían localizarlo. Junto con policías fueron hasta el departamento de barrio Paraná XIV donde sabían que había estado trabajando, pero encontraron el inmueble cerrado.

Detenidos por el crimen del arquitecto Bassi.-

Horas después, los allegados recurrieron a un cerrajero para ingresar a la vivienda particular de Bassi, ubicada en calle Dupuy. Allí tampoco estaba y advirtieron además que faltaba su motocicleta.

La familia realizó entonces la correspondiente exposición policial y continuó buscándolo. Para ese momento, los mensajes enviados al teléfono celular ya ni siquiera ingresaban.

El hallazgo en el departamento de Paraná XIV

Los familiares volvieron al inmueble ubicado en la zona de Churruarín y Blas Parera, donde Bassi había estado realizando trabajos para acondicionarlo con vistas a un futuro alquiler.

Un policía logró acceder al sector posterior de la propiedad a través del domicilio de una vecina. Desde allí llegó hasta un balcón e ingresó al departamento.

En el interior encontró a Bassi tendido en el piso y sin vida. La presencia de sangre hizo evidente desde los primeros minutos que estaban frente a una muerte violenta.

La escena fue preservada y se dio intervención a las áreas especializadas de la Policía y a la Justicia. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Juan Manuel Pereyra.

Las primeras pericias ubicarían el homicidio durante la noche del martes, aunque la investigación continúa trabajando para precisar la secuencia temporal del hecho.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de la autopsia determinó que Bassi presentaba múltiples lesiones y golpes en el cráneo, que habrían provocado su muerte.

Entre los elementos secuestrados en el departamento apareció además una maza con manchas de sangre y restos capilares. El objeto será sometido a los correspondientes estudios científicos para establecer si tuvo vinculación directa con el homicidio.

Recuperaron la moto del arquitecto Bassi.-

Los investigadores trabajan principalmente sobre la hipótesis de que el arquitecto habría sido asesinado en el contexto de un robo, aunque todavía resta establecer judicialmente qué ocurrió dentro de la vivienda, cómo se produjo la agresión y qué intervención tuvo cada una de las personas investigadas.

La ausencia de la motocicleta de Bassi y de otros elementos personales se convirtió en uno de los puntos relevantes para reconstruir lo sucedido después de la muerte.

Dos hombres detenidos y elementos de Bassi recuperados

Por el crimen permanecen detenidos dos hombres de 48 y 52 años. Uno fue localizado en la zona de Bajada Grande, en Paraná.

El restante fue interceptado cuando viajaba en un colectivo con destino hacia la provincia de Misiones. A partir de una alerta emitida durante la investigación, el ómnibus fue detenido sobre la Ruta Nacional 127, a la altura de Federal.

El sospechoso fue trasladado posteriormente a Paraná. Según pudo confirmar Elonce, tenía en su poder elementos que pertenecían a Rodolfo Bassi, circunstancia que pasó a formar parte de las evidencias analizadas en la causa.

Se aguarda ahora el avance de las instancias judiciales correspondientes para determinar la situación procesal de ambos. Hasta entonces, su eventual responsabilidad en el homicidio deberá ser establecida por la Justicia.

Recuperaron la moto que había desaparecido

Otro avance importante se produjo durante la tarde de este jueves, cuando personal de la División Homicidios logró localizar la motocicleta perteneciente al arquitecto.

El vehículo había desaparecido después del crimen y fue encontrado en la vivienda de una tercera persona. La Justicia buscará establecer cómo llegó hasta allí y reconstruir el recorrido realizado desde el departamento donde Bassi fue encontrado muerto.

El testimonio de la persona que tenía la motocicleta también será incorporado a la investigación. A eso se suman registros de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales, pericias sobre los elementos secuestrados y otros indicios que son analizados para reconstruir las horas posteriores al homicidio.