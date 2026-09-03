Capturaron a dos sospechosos por el homicidio en barrio Paraná XIV: “Son personas conocidas de la víctima”

La investigación por la muerte de Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, en barrio Paraná XIV avanzó durante la madrugada de este jueves con dos allanamientos y la detención de dos hombres de 52 y 48 años. El jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, confirmó a Elonce que ambos serían conocidos de la víctima.

Las detenciones fueron dispuestas luego de que los investigadores reunieran durante el miércoles distintos elementos que fueron puestos a consideración de la Fiscalía. Con esas evidencias, la Justicia autorizó las medidas que comenzaron a ejecutarse durante la madrugada.

Uno de los sospechosos fue localizado en Paraná, mientras que el restante fue detenido en Federal cuando se desplazaba en un colectivo. “Estaba viajando en un micro al momento de la detención”, confirmó Della Valle.

Los sospechosos conocían a Bassi

Sobre la relación con el hombre fallecido, el jefe de Homicidios indicó que “por lo que entendemos, son personas conocidas de la víctima”, un dato que forma parte de la reconstrucción que realizan los investigadores.

La Policía también trabaja para establecer qué motivó el episodio. Della Valle señaló que ya existen elementos que permiten orientar la pesquisa, pero evitó anticipar conclusiones antes de completar las medidas pendientes.

“Creo que ya estamos encaminados respecto de lo que pudo haber sucedido, pero es reciente y no me quiero apresurar”, sostuvo. Consultado específicamente sobre un posible robo, admitió que “puede ser una posibilidad”, aunque aclaró que todavía se encuentra bajo estudio.

Cómo se produjo el hallazgo

Bassi había sido encontrado este miércoles sin vida en un departamento de su propiedad situado en inmediaciones de Churruarín y Juan Manuel de Rosas, en barrio Paraná XIV. El hombre realizaba refacciones en el inmueble con la intención de ponerlo en alquiler.

La búsqueda comenzó después de que sus familiares advirtieran que no respondía mensajes ni llamadas. Tras recorrer distintos domicilios sin localizarlo, realizaron una presentación ante la Policía.

“Ante la falta de respuesta, los familiares se preocuparon y recurrieron a la Policía”, explicó Della Valle. Luego, junto con efectivos, ingresaron a una de las propiedades y allí encontraron el cuerpo.

La autopsia determinará la causa de muerte

Aunque inicialmente el hecho fue tratado como una muerte dudosa, las primeras actuaciones modificaron el rumbo de la investigación. “Por el momento podemos decir que estamos hablando de una muerte violenta”, confirmó el jefe policial.

La autopsia prevista para este jueves será determinante para establecer con precisión la causa del fallecimiento. Della Valle evitó brindar detalles sobre las lesiones antes de contar con ese resultado, pero adelantó que “se levantaron muchos elementos de interés en la escena del crimen”.

Dos detenidos por el homicidio de ayer en el barrio Paraná XIV

Las cámaras de seguridad de la zona también tuvieron un papel relevante para reconstruir movimientos. “Ayudaron mucho a abrir el panorama y a saber por dónde empezar”, explicó.

Pese a las dos detenciones, el responsable de Homicidios pidió cautela sobre el estado de la causa. “No podemos decir que el hecho está esclarecido. Tenemos elementos importantes para estas detenciones, pero todavía queda un largo camino de investigación”, remarcó.

Los procedimientos continuaban durante la mañana de este jueves y no se descartaban nuevas medidas mientras se aguardaban los resultados de la autopsia y el análisis del resto de las pruebas reunidas.