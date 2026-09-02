Boca venció a Vélez por penales con Montero como figura y avanzó a cuartos

REDACCIÓN ELONCE
Boca venció a Vélez por penales tras igualar 0-0 en Córdoba y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Álvaro Montero fue la gran figura al contener dos remates. El Xeneize enfrentará a Racing.
Boca venció a Vélez por penales y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes. Álvaro Montero se convirtió en la figura del Xeneize al contener dos ejecuciones en la definición desde los doce pasos.
Vélez tomó inicialmente la iniciativa e intentó imponer condiciones, aunque tuvo dificultades para generar peligro sobre el arco defendido por Montero. Un tiro libre desviado de Manuel Lanzini y un cabezazo sin precisión de Martínez tras un córner estuvieron entre sus aproximaciones.
Con el correr de los minutos, Boca comenzó a controlar la mitad de la cancha, interrumpió los circuitos de juego de su rival y encontró espacios mediante pases entre líneas. De esa manera generó las oportunidades más claras de la primera mitad.
Boca tuvo las chances más claras
A los 22 minutos, Leandro Paredes recibió un pase de Rodrigo Aliendro y combinó con Miguel Merentiel, quien habilitó a Tomás Belmonte por el sector opuesto. El volante llegó incómodo a la definición y no pudo aprovechar la oportunidad, mientras que Santiago Ascacíbar tampoco logró convertir en el rebote.
Antes del descanso, Belmonte volvió a disponer de una ocasión clara, pero su remate salió por encima del travesaño. Boca se fue al entretiempo sin poder trasladar al marcador la superioridad que había conseguido durante varios pasajes del encuentro.
En el complemento, el Xeneize mantuvo inicialmente el dominio en el mediocampo y volvió a aproximarse al arco de Vélez. Una de las mejores oportunidades surgió con un pase de Paredes para Alan Velasco, quien sacó un disparo cruzado que pasó apenas desviado.
Vélez tuvo la clasificación sobre el final
Con el transcurso de los minutos y las modificaciones realizadas, Vélez logró equilibrar el encuentro. Ronaldo Martínez avisó con un remate alto después de una habilitación de Lucas Robertone.
La situación determinante llegó sobre el final. Tras una rápida contra encabezada por Matías Pellegrini, la pelota llegó a Escobar, quien cayó dentro del área ante la salida de Álvaro Montero. Vélez tuvo entonces la gran posibilidad de quedarse con la clasificación.
Sin embargo, Dylan Godoy estrelló el penal en el palo y dejó con vida a Boca. El 0-0 se mantuvo hasta el final y el clasificado debió resolverse mediante una definición desde los doce pasos.
Montero fue decisivo en los penales
En la tanda apareció la figura de Álvaro Montero. El arquero colombiano le contuvo primero el remate a Elías Gómez y sostuvo las posibilidades del conjunto xeneize.
Del otro lado, Tomás Marchiori también respondió y detuvo el disparo de Enner Valencia, por lo que la definición permaneció abierta hasta las últimas ejecuciones.
Finalmente, Montero volvió a ser determinante ante Thiago Silvero. El defensor no pudo superar al arquero colombiano, quien contuvo el remate y selló la clasificación de Boca.
Racing será el próximo rival
Tras superar una serie que se extendió hasta los penales, Boca consiguió meterse entre los ocho mejores equipos de la competencia y continúa en carrera por el título de la Copa Argentina.
El Xeneize deberá enfrentar ahora a Racing Club por los cuartos de final, en un cruce que determinará a uno de los semifinalistas del certamen.
De esta manera, Boca venció a Vélez después de un partido sin goles y encontró en Álvaro Montero al protagonista de la clasificación. El arquero contuvo dos penales y permitió que el equipo xeneize continúe con vida en la Copa Argentina.