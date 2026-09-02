Rige alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: qué zonas abarca y cuándo llegarían

REDACCIÓN ELONCE
La alerta amarilla por tormentas alcanzará este jueves a cinco departamentos de Entre Ríos. El SMN anticipó lluvias intensas, ráfagas, posible granizo y hasta 50 milímetros acumulados. En el resto de la provincia también se espera inestabilidad.
La alerta amarilla por tormentas regirá durante este jueves 3 de septiembre en cinco departamentos de Entre Ríos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno afectará principalmente al sur y sudeste provincial, mientras que para otras zonas se pronosticaron chaparrones, tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento.
De acuerdo con la actualización difundida este miércoles por la tarde, los departamentos alcanzados por la advertencia meteorológica son Colón, Uruguay, Islas del Ibicuy, Tala y Gualeguaychú. La alerta estará vigente durante la mañana del jueves, aunque las condiciones de inestabilidad podrían comenzar durante la madrugada y extenderse hacia la tarde.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, expresó el informe del organismo nacional.
Cómo estará el tiempo en la zona bajo alerta
En los departamentos del sur y sudeste entrerriano, la temperatura mínima se ubicará alrededor de los 11 grados durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará aproximadamente los 20 grados durante la tarde. Las tormentas de mayor intensidad podrían registrarse desde las primeras horas del jueves.
La advertencia del SMN contempla la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, especialmente por la intensidad de las precipitaciones en períodos breves. También podrían producirse ráfagas intensas, caída localizada de granizo y frecuente actividad eléctrica.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y mantenerse informado mediante los avisos oficiales ante eventuales modificaciones en el nivel de alerta.
Qué se espera para Paraná y el centro de Entre Ríos
Para Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, en tanto, no rige la alerta amarilla anunciada para el sur provincial. Sin embargo, el pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad y la presencia de viento.
En esos departamentos, la temperatura mínima rondará los 13 grados, mientras que la máxima llegaría a los 21 grados. Hacia la tarde aumentará la probabilidad de chaparrones y podrían registrarse ráfagas provenientes del sector sudeste.
Según las previsiones meteorológicas, la velocidad de las ráfagas podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, por lo que las condiciones del tiempo se mantendrán variables durante buena parte de la jornada.
Tormentas aisladas para el norte entrerriano
En Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, las temperaturas previstas serán similares a las esperadas para la capital entrerriana, aunque el panorama presentará una mayor inestabilidad durante el transcurso del jueves.
Para ese sector de Entre Ríos se anticiparon tormentas aisladas durante la tarde, acompañadas por viento proveniente del sudeste. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
De esta manera, aunque la alerta amarilla se concentra en cinco departamentos, prácticamente toda la provincia tendrá condiciones de tiempo inestable, con diferentes probabilidades de precipitaciones y viento según cada región.
La alerta también alcanza a otras provincias
El sistema de tormentas no afectará únicamente a Entre Ríos. La alerta amarilla por tormentas también comprenderá gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires y sectores del sur de Santa Fe.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos para diferentes sectores de Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja.
Las condiciones meteorológicas previstas para este jueves muestran así un escenario de marcada inestabilidad en buena parte del centro del país, mientras se recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las advertencias vigentes.