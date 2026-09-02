Último adiós a “Chiquito” Barrios en Peñarol: “Se nos fue un amigo, un hermano y un excelente jugador"

Esteban “Chiquito” Barrios recibió el último adiós este miércoles en la sede del Club Atlético Peñarol, en barrio Pirola de Paraná, tras su fallecimiento durante la madrugada. Familiares, amigos, excompañeros y personas vinculadas a distintas instituciones del fútbol local se acercaron para despedir al histórico delantero e ídolo del tricolor.

Durante la cobertura de Elonce, el vicepresidente del club, Macedonio Fernández, y el excompañero del futbolista, Héctor Rodríguez, recordaron su calidad deportiva y el afecto que había construido dentro y fuera de la cancha. “Se nos fue un amigo, un hermano, un excelente jugador de fútbol”, expresó Fernández.

Barrios había desarrollado una trayectoria que también incluyó pasos por Patronato, Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Sin embargo, mantuvo una relación cercana con Peñarol y con el barrio donde nació, al que regresaba para compartir partidos y encuentros con sus conocidos.

Los partidos junto al portón y el deseo de volver a la cancha

Fernández recordó que las visitas de “Chiquito” formaban parte de la vida cotidiana de la institución. Se reunían junto al portón para mirar los encuentros, conversar sobre fútbol y repasar anécdotas de los años en que el delantero vestía la camiseta del club.

“Yo tengo cada recuerdo hermoso de cada tiro libre, de cada jugada”, sostuvo el dirigente. Al describir cómo prefería recordarlo, agregó: “Con lo mejor, con lo mejor”.

Según relató Fernández a partir de lo que le habían contado otros allegados, Barrios había previsto asistir el martes al partido entre Paraná y Peñarol, pero sufrió una descompensación y fue trasladado a una clínica. El vicepresidente señaló que durante la madrugada volvió a descompensarse y sufrió un infarto.

Un compañero que también enseñaba cuando era rival

Héctor Rodríguez compartió años de fútbol con Barrios y también debió enfrentarlo. De ambas experiencias, explicó, conservó enseñanzas: lo recordó como un jugador de grandes condiciones, pero también como alguien que orientaba a los compañeros más jóvenes.

“Me enseñó muchas cosas”, afirmó. Entre los recuerdos apareció un partido en el que le tocó marcarlo y no le daba espacio para moverse. “Dejame negro”, le decía Barrios, según evocó Rodríguez durante la entrevista.

El excompañero también destacó su comportamiento frente a las faltas que recibía. Contó que le pegaban mucho por su habilidad con la pelota y que, aun así, no respondía con agresiones. “Nunca reaccionó a una violencia”, remarcó, al valorar su actitud dentro de la cancha.

Peñarol, el barrio y una amistad que superó las camisetas

Para Rodríguez, el vínculo del delantero con sus orígenes se resumía en los lugares que nombraba al hablar de su vida: “El Pirola y Peñarol y el arroyo Antoñico”. También lo describió como una persona agradecida con el club, con sus compañeros y con el lugar donde había crecido.

EL ÚLTIMO ADIÓS A "CHIQUITO" BARRIOS EN LA SEDE DE PEÑAROL

En su relato recordó, además, que Barrios se interesaba por los demás cuando los encontraba desanimados. “¿Qué pasa, negro?”, le preguntaba. Esos gestos acompañaron las anécdotas deportivas durante una despedida a la que también se acercaron personas de otros clubes.

Fernández señaló que la amistad continuaba después de los partidos, más allá de la camiseta que cada uno defendiera. En ese reconocimiento compartido quedó expresado el lugar que “Chiquito” Barrios ocupó entre quienes jugaron con él, lo enfrentaron o lo acompañaron desde afuera de la cancha. “Lo vamos a tener siempre en el corazón”, expresaron en la despedida.

“No tenía nada que envidiarle a Maradona”

Fernández comparó las condiciones futbolísticas de “Chiquito” Barrios con las de Diego Maradona. “Yo siempre le dije de chiquito que él no tenía nada que envidiarlo a Maradona. Lo único que podía envidiarle era lo otro en lo económico”, expresó a Elonce.

El vicepresidente de Peñarol sostuvo que encontraba similitudes en su manera de jugar. “Pero después en la forma de jugar para mí igual es igual”, afirmó, y agregó: “No tuvo la suerte que tuvo Diego, pero yo lo comparé siempre con él”.