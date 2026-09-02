Paraná instala nuevos Ecopuntos: dónde están y qué residuos se pueden llevar

Los Ecopuntos en Paraná comenzaron a instalarse en parques, balnearios y plazas para facilitar la separación de residuos reciclables fuera del hogar. Ya hay cinco ubicaciones y se sumará una sexta en el Paseo Cultural.
Los Ecopuntos en Paraná comenzaron a extenderse por diferentes espacios públicos de la ciudad con el objetivo de facilitar la separación de residuos reciclables y promover nuevos hábitos entre los vecinos. La Municipalidad ya colocó los primeros dispositivos en cinco puntos estratégicos y prevé completar la primera etapa con una sexta instalación.
Los primeros Ecopuntos fueron ubicados en el Balneario Thompson, Bajada Grande, Plaza Mujeres Entrerrianas, Parque Botánico Leandro N. Alem y Parque Lineal Sur. La elección contempla espacios recreativos y de uso cotidiano que registran una importante circulación de personas, especialmente durante los fines de semana y cuando se desarrollan eventos.
La primera etapa se completará con un sexto dispositivo en el Paseo Cultural, en la zona de avenida Ejército y San Martín. A partir de estas instalaciones, la comuna busca conformar progresivamente una red de lugares donde los vecinos puedan separar sus residuos también cuando se encuentran fuera de sus domicilios.
Qué residuos se pueden depositar en los Ecopuntos
Cada estructura cuenta con tres módulos que permiten realizar una disposición diferenciada de residuos inorgánicos susceptibles de ser recuperados y posteriormente reincorporados a la cadena productiva.
Los compartimentos están destinados a plásticos; papel, cartón y tetra brik; y vidrio y latas. La señalización instalada en cada estructura permite identificar qué tipo de material corresponde colocar en cada sector.
La iniciativa apunta a trasladar a los espacios públicos el hábito de separación que puede realizarse en los hogares. De esta manera, quienes concurran a plazas, parques, balnearios u otros sectores recreativos tendrán un lugar específico para disponer los elementos reciclables en vez de mezclarlos con los residuos comunes.
Desde el Municipio plantearon que el objetivo es avanzar hacia una concepción de los residuos como materiales que todavía poseen posibilidades de recuperación y aprovechamiento, en lugar de considerarlos únicamente elementos destinados al descarte.
Los Ecopuntos fueron diseñados además bajo criterios de sustentabilidad. Sus módulos están construidos principalmente con plástico reciclado y cuentan con cartelería destinada a orientar a los usuarios.
Las estructuras se instalan sobre una vereda de hormigón rodeada por losas cribadas, que permiten el crecimiento de vegetación. A su vez, cuentan con un techo de malla sima galvanizada pensado para integrarse progresivamente con el entorno.
Qué otros lugares podrían sumar puntos limpios
La instalación forma parte de una estrategia municipal vinculada con la gestión de los residuos sólidos urbanos. Uno de los objetivos centrales es mejorar la separación desde el momento en que cada persona realiza la disposición inicial, para aumentar las posibilidades de recuperación de los materiales.
La separación permite que elementos reciclables puedan ser valorizados y reincorporados al circuito productivo y, al mismo tiempo, apunta a disminuir el volumen de residuos que termina en disposición final.
Una vez terminada esta primera etapa, la Municipalidad analiza ampliar la red hacia otros sectores de Paraná. Entre los lugares contemplados aparecen el Parque Gazzano, Balneario Municipal, CIC La Floresta, CIC Este II y CIC Humito.
También se estudian futuras instalaciones en el SUM 20 de Junio “Sueño Cumplido”/CAPS Papa Francisco, SUM Costanera Oeste y Toma Vieja. Estas ubicaciones corresponden a una segunda instancia del programa y, según la información oficial, todavía se encuentran bajo análisis.
Concientización durante eventos masivos
La propuesta no se limita a la colocación de infraestructura. También contempla actividades de información y concientización para explicar a los vecinos cómo realizar correctamente la separación de los materiales.
Durante eventos de concurrencia masiva, está previsto que personal capacitado brinde orientación sobre qué elementos pueden depositarse en cada módulo y cómo realizar la disposición diferenciada.
Con los primeros cinco dispositivos ya colocados y un sexto previsto para el Paseo Cultural, el Municipio busca que los Ecopuntos en Paraná se incorporen paulatinamente a la dinámica de parques, plazas y balnearios, con la perspectiva de ampliar la red hacia nuevos sectores de la ciudad.