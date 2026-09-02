“Parece que solo vale ganar”: Riquelme habló del presente de Boca y la presión

Riquelme se mostró conforme con el presente futbolístico de Boca y respaldó el trabajo de Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel. En la previa del encuentro ante Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, el presidente xeneize analizó el rendimiento del equipo y aseguró que observó una evolución durante las últimas fechas.

“Sacando el partido con Lanús venimos jugando bien, después de Riestra se mejoró mucho”, expresó Juan Román durante una entrevista con TyC Sports. Además, cuestionó el clima de exigencia que rodea actualmente al fútbol argentino: “Hoy se está viviendo el fútbol con mucho nervio y eso no era así cuando jugaba yo, parece que solo vale ganar”.

El dirigente también hizo referencia a la conformación del plantel y aseguró que la conducción está satisfecha con las incorporaciones realizadas durante el mercado de pases.

El balance de Riquelme sobre los refuerzos

“Nosotros estamos muy contentos con el mercado que hicimos”, sostuvo Riquelme, quien explicó que varias de las llegadas respondieron a pedidos concretos del entrenador.

El presidente mencionó particularmente las incorporaciones de Montero, Villa y Valencia, y señaló que Boca todavía podría analizar alguna oportunidad antes del cierre del libro de pases. De todos modos, dejó en claro que no existe una búsqueda desesperada por sumar futbolistas.

🔵🟡🗣️ "ESTAMOS MUY CONTENTOS CON EL MERCADO DE PASES QUE HICIMOS" Juan Román Riquelme habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió a las incorporaciones de Boca en este mercado. pic.twitter.com/mPjcwNlXaW — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

También habló sobre Tomás Aranda y destacó el crecimiento que tuvo el juvenil durante los últimos meses. “Aranda es muy bueno y le cambió la vida en muy pocos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la Selección y eso le hizo muy bien”, expresó.

El respaldo a Velasco y los juveniles

Otro de los nombres mencionados fue Alan Velasco. Riquelme consideró que el atacante necesita confiar más en sus condiciones y destacó el respaldo que recibe de los hinchas pese a algunos murmullos desde las tribunas.

“Tiene que confiar más en él, la gente lo hace a pesar de que a veces se escuchen murmullos y es por eso que le exige”, explicó.

🗣️ Juan Román Riquelme se refirió a Tomás Aranda y su lesión: "ES UN JUGADOR CON MUCHAS CONDICIONES, LE CAMBIÓ LA VIDA EN MUY POQUITOS MESES. VA A TENER UNA CARRERA MUY LARGA Y DE ESTA LESIÓN NO SE VA A ACORDAR NADIE". pic.twitter.com/EguRpGMUeo — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Además, volvió a ponderar el trabajo realizado en Boca Predio y la promoción de futbolistas formados en el club. Entre ellos mencionó a Lautaro Bianco, a quien describió como “un atacante habilidoso y rápido”, y expresó su deseo de que pueda trasladar a Primera lo mostrado en las divisiones formativas y Reserva.

“No soy chorro ni corrupto”

La entrevista también tuvo un tramo dedicado a la decisión de eliminar el denominado filtro para ingresar a La Bombonera. Allí, Riquelme respondió a cuestionamientos recibidos durante los últimos años y defendió las modificaciones impulsadas por la institución.

“La María tiene claro que tiene un hijo que no es chorro ni corrupto”, afirmó en referencia a su madre. También sostuvo que el objetivo de los cambios es permitir que los abonos que no sean utilizados puedan ser aprovechados por otros socios.

Sobre la posibilidad de ampliar el estadio, evitó anunciar plazos. “El día que tengamos posibilidades de ampliar lo vamos a decir, ojalá tengamos la suerte de que nos permitan hacerlo”, señaló.

Finalmente, se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina y lo definió como “único e irrepetible”. “No sé si vamos a tener la suerte de encontrar un jugador como él. Si no es el mejor de todos los tiempos, está ahí nomás”, concluyó.