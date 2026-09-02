La disputa entre sus padres dejó a un nene de 6 años durmiendo toda la noche en la escuela

Un nene de seis años permaneció durante más de 24 horas dentro de la escuela a la que asiste en Neuquén y llegó a pasar la noche en el establecimiento, en medio de una extensa disputa judicial entre sus padres por el régimen de cuidado. Finalmente, este martes por la tarde pudo retirarse de la institución acompañado por su madre.

La mujer había permanecido en las inmediaciones del establecimiento mientras reclamaba poder encontrarse con su hijo. “Estoy desesperada”, expresó durante una entrevista televisiva, en la que aseguró que no tenía una restricción de acercamiento vigente y que pretendía ejercer su derecho a verlo.

El padre, en cambio, dio una versión completamente diferente y sostuvo que durante años la mujer habría impedido su vínculo con el chico. El caso involucra distintas resoluciones y actuaciones judiciales que ambas partes interpretan de manera contrapuesta.

Cómo comenzó el conflicto

Según relató la madre, hasta el 20 de agosto existía un régimen de cuidado bilateral, mientras que posteriormente el padre habría quedado a cargo del menor de manera unilateral durante un año. La mujer cuestionó esa situación y afirmó que comenzó a concurrir diariamente a la escuela para intentar verlo.

También aseguró que había sido acusada anteriormente por impedimento de contacto, pero sostuvo que posteriormente fue absuelta. “Jamás cometí ese delito”, afirmó al referirse a la resolución que, según explicó, fue dictada por un tribunal de impugnación.

La mujer señaló además que llevaba un año sin tener contacto directo con su hijo y responsabilizó al padre por las dificultades para concretar los encuentros.

El nene pasó la noche en la institución

El episodio alcanzó su punto más crítico cuando el chico permaneció dentro del establecimiento después del horario habitual y terminó pasando allí la noche.

“El padre no lo vino a buscar, pasó la noche acá”, relató la madre. Según su versión, durante la madrugada intervino personal policial para comunicar una disposición del defensor del niño que establecía que debía recibir alimentos, hidratación y permanecer bajo supervisión.

La situación se prolongó hasta este martes por la tarde, cuando el menor finalmente pudo salir de la escuela junto a su madre.

La versión del padre

El hombre sostuvo que la responsabilidad de lo ocurrido correspondía a la institución y a la madre. “Obstruyó el contacto brutalmente durante cinco años y siete meses conmigo y toda la familia paterna”, afirmó.

También aseguró que durante el último año se había cumplido una resolución que le otorgaba el cuidado exclusivo y que la mujer debía seguir determinadas pautas para restablecer progresivamente el vínculo con su hijo.

“Esto es por culpa exclusiva del colegio”, señaló el padre, quien además afirmó que existen causas judiciales y denuncias vinculadas con el conflicto familiar.

El caso continúa atravesado por versiones contrapuestas y distintas actuaciones judiciales. Mientras se intenta determinar cómo seguirá el régimen de cuidado y contacto, el chico quedó durante más de un día en medio de una disputa entre sus padres que terminó trasladándose hasta su propia escuela.