Un tren del Belgrano Cargas chocó contra un camión con limones y descarriló

El camión cruzó las vías segundos antes del paso de la formación en Simoca. Tras el fuerte impacto, ambos conductores resultaron ilesos y hubo importantes daños.
Un tren del Belgrano Cargas chocó contra un camión cargado con limones y descarriló este martes en un paso a nivel de la localidad de Simoca, ubicada a unos 70 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Pese a la violencia del impacto, no hubo personas heridas.
El accidente ocurrió cuando el vehículo de carga atravesó las vías apenas segundos antes del paso del ferrocarril. La locomotora impactó contra el camión, lo arrastró varios metros y provocó su vuelco.
La secuencia completa quedó registrada por cámaras de seguridad de la Policía de Tucumán. Las imágenes muestran el momento en que el camión ingresa al cruce y, casi inmediatamente, aparece la formación ferroviaria.
El camión volcó y los limones quedaron sobre la ruta
Como consecuencia del choque, parte de la formación del Belgrano Cargas descarriló, mientras que el camión terminó volcado tras ser desplazado por la locomotora.
La carga que transportaba el vehículo quedó desparramada en el lugar. Miles de limones terminaron sobre la calzada y a los costados de las vías después de que la carrocería fuera afectada por el impacto.
El tren, en tanto, viajaba con destino a Buenos Aires y transportaba un cargamento compuesto por azúcar y otros minerales.
Los conductores resultaron ilesos
A pesar de la magnitud del accidente, los servicios de emergencia confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales. Tanto el conductor del camión como el maquinista del tren resultaron ilesos.
El siniestro generó un operativo de seguridad en el sector y obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta Provincial 325, a la altura del paso ferroviario donde ocurrió la colisión.
La situación también provocó preocupación entre quienes circulaban por el lugar debido a los vehículos involucrados, el descarrilamiento y la mercadería que quedó esparcida después del impacto.
Tras el choque, personal policial y los servicios correspondientes trabajaron en la zona para asegurar el sector y avanzar con las tareas derivadas del accidente.