Procesaron a dos exfuncionarias en la causa por 90 muertes vinculadas al fentanilo contaminado

La investigación por el fentanilo contaminado sumó este martes dos nuevos procesamientos. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

La medida se produjo en el marco de la causa que investigó a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por la elaboración y distribución del medicamento contaminado, vinculado a casi un centenar de muertes.

Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, Kreplak consideró “prima facie” a ambas exfuncionarias como partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.

Embargos y prohibición de salir del país

Junto con los procesamientos, el magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos para cada una, además de mantener vigente la prohibición de salir del país y ordenar la inhibición general de sus bienes.

La resolución deberá ser comunicada a los registros de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, así como a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

También deberán ser notificados los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves, como parte de las medidas patrimoniales ordenadas en la investigación judicial.

Habían sido detenidas y luego excarceladas

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas a comienzos de agosto en el marco del expediente que buscó determinar responsabilidades por la producción y circulación del fentanilo contaminado.

Posteriormente, ambas recuperaron la libertad luego de abonar una fianza de 75 millones de pesos cada una. Además, prestaron declaración indagatoria ante el juez Kreplak antes de que se resolviera su situación procesal.

Con las nuevas resoluciones, la causa acumuló 14 personas procesadas. Entre ellas se encontraban Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián García, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.