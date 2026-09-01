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Espectáculos Cruce en redes por el defensor de la Selección

Martita Fort habló de Licha Martínez y su esposa le respondió: "Como mucho mejor en casa"

Martita Fort habló de Licha Martínez durante una entrevista y lanzó comentarios que rápidamente se viralizaron. Poco después, Muri López Benítez, esposa del futbolista, publicó una sugestiva frase en sus redes.

1 de Septiembre de 2026
Marta Fort opinó de la facha de Lisandro Martínez y su esposa le contestó.
Marta Fort opinó de la facha de Lisandro Martínez y su esposa le contestó. Foto: Infobae.

Martita Fort habló de Licha Martínez durante una entrevista y lanzó comentarios que rápidamente se viralizaron. Poco después, Muri López Benítez, esposa del futbolista, publicó una sugestiva frase en sus redes.

Martita Fort habló de Licha Martínez durante una entrevista en Blender y sus comentarios sobre el defensor de la Selección argentina tuvieron una rápida repercusión en las redes sociales. La influencer elogió la apariencia del futbolista y realizó una referencia de tono sexual que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la charla.

 

Mientras opinaba sobre distintos integrantes del seleccionado nacional, Fort se detuvo en Lisandro “Licha” Martínez y comenzó definiéndolo como “un chico muy fachero”. Luego, profundizó sus elogios y aseguró que era “un turro muy lindo”.

 

 

Sin embargo, la frase que terminó viralizándose llegó cuando la influencer fue más allá en su descripción y expresó: “Tiene pinta de cog... muy bien”. El comentario circuló rápidamente en redes y generó numerosas reacciones.

 

La publicación de Muri López Benítez

 

Poco después de la repercusión que tuvieron las declaraciones de Martita Fort, Muri López Benítez, esposa de Licha Martínez, realizó una publicación que fue interpretada por usuarios de redes sociales como una indirecta dirigida a la influencer.

 

López Benítez compartió una fotografía del futbolista mientras ambos disfrutaban de una cena en un restaurante. La imagen estuvo acompañada por una sugestiva frase: “muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa”.

 

 

Aunque la esposa del defensor no mencionó a Martita Fort ni hizo una referencia explícita a la entrevista, la cercanía temporal entre ambas publicaciones provocó que numerosos usuarios interpretaran el mensaje como una respuesta a los comentarios sobre Martínez.

Temas:

Marta Fort Lisandro Aguirre Muri López
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