El llamativo pedido que Alejandro Stoessel le habría hecho a Tini Stoessel en plena disputa familiar

El conflicto familiar que involucra a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera una supuesta condición que Alejandro Stoessel habría planteado para devolverle a su hija el control de sus ingresos, sociedades y otros aspectos vinculados con su carrera.

La versión fue difundida en el programa SQP, de América, donde el periodista Nico Peralta aseguró que el productor habría pedido incluir por contrato que la cantante no hable públicamente sobre él. “Lo está pidiendo por contrato”, afirmó.

De acuerdo con la información presentada en el ciclo, la exigencia formaría parte de las conversaciones que mantienen ambas partes para reorganizar el patrimonio y las estructuras empresariales vinculadas con la carrera de la artista.

La condición que habría puesto Alejandro Stoessel

Martín Salwe explicó cómo sería el planteo atribuido al padre de la cantante: “El acuerdo sería: yo transfiero todas las cosas a tu nombre, pero vos a cambio no me menciones en ninguna entrevista”.

Yanina Latorre cuestionó esa supuesta condición y señaló: “A mí eso ya me parece mal, porque ya más que un padre parece un empresario”. Además, se refirió a la discusión sobre el valor de la marca construida alrededor de la carrera de Tini Stoessel.

Según la periodista, el conflicto no estaría relacionado únicamente con un porcentaje determinado de los ingresos. “Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca”, sostuvo durante el programa.

Una disputa que llevaría varios meses

Las versiones sobre diferencias económicas entre Tini Stoessel y su padre comenzaron a circular después de que trascendiera la realización de una auditoría sobre cuentas y sociedades vinculadas con la familia.

Latorre aseguró que una persona cercana a la cantante le explicó que el conflicto se arrastra desde hace aproximadamente cuatro meses y que la artista buscaba tener mayor autonomía sobre las decisiones profesionales y la administración de su patrimonio.

“Sentía que había muchas piedras en el camino”, indicó la conductora al reconstruir la posición que, según su fuente, tendría la cantante. También sostuvo que Stoessel esperaba desde hacía tiempo la transferencia de documentación y estructuras empresariales a su nombre.

La periodista aseguró que, al momento de avanzar con determinados papeles, las gestiones no se habrían concretado y que esa demora terminó profundizando las diferencias familiares.