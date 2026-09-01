A cuánto asciende la fortuna de Messi y sus negocios fuera del mundo del fútbol

La fortuna de Lionel Messi fue estimada en US$1.100 millones, según Forbes, luego de una carrera en la que sus ingresos trascendieron ampliamente lo generado dentro de una cancha. Contratos deportivos, acuerdos publicitarios e inversiones en diferentes sectores conformaron el patrimonio del futbolista argentino.

A lo largo de su trayectoria, Messi habría generado más de US$1.800 millones entre contratos, acuerdos comerciales y otros negocios, antes del pago de impuestos y comisiones. Esa cifra corresponde a los ingresos acumulados y no a su patrimonio actual, valuado en US$1.100 millones.

Durante 2025, el capitán argentino obtuvo ingresos cercanos a los US$135 millones. De ese monto, aproximadamente US$60 millones correspondieron a salario y compensaciones vinculadas con Inter Miami, mientras que otros US$75 millones provinieron de contratos publicitarios y patrocinios.

De Barcelona a los negocios en Estados Unidos

La construcción de su patrimonio acompañó el recorrido deportivo de Messi. Permaneció 17 años en el primer equipo de Barcelona, posteriormente jugó dos temporadas en Paris Saint-Germain y en 2023 se trasladó a Estados Unidos para incorporarse a Inter Miami.

Antes de desembarcar en la MLS, circuló una oferta desde Arabia Saudita que habría alcanzado los US$400 millones anuales. Sin embargo, Messi eligió continuar su carrera en Miami, donde el acuerdo incluyó una opción para adquirir una participación accionaria en la franquicia después de su retiro.

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, señaló que el club le paga entre US$70 millones y US$80 millones por año. A ese ingreso se agregaron los contratos comerciales y otras actividades empresariales.

Patrocinios y acuerdos comerciales

Los contratos publicitarios constituyeron otra de las principales fuentes de ingresos del futbolista. Entre ellos se destacó su relación con Adidas, compañía con la que mantiene un contrato vitalicio.

El acuerdo también contempla regalías vinculadas con productos asociados a su marca, lo que permite mantener una fuente de ingresos comerciales más allá de su actividad deportiva.

Según Forbes, Messi ingresó al grupo de deportistas cuyo patrimonio superó los US$1.000 millones y, con una fortuna estimada en US$1.100 millones, se ubicó además entre los argentinos con mayor patrimonio.

Hoteles e inversiones inmobiliarias

El sector hotelero fue otro de los rubros elegidos por Messi para diversificar sus inversiones. El futbolista participa en MiM Hotels, una compañía relacionada con establecimientos turísticos de lujo.

La cadena desarrolló hoteles en destinos como Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sitges, Sotogrande y Andorra. Las estimaciones citadas ubican el valor de esos negocios hoteleros por encima de los US$100 millones.

A su vez, mediante Edificio Rostower Socimi, Messi agrupó propiedades que incluyen hoteles, locales comerciales, oficinas y unidades residenciales. Bloomberg estimó el valor de ese conjunto de activos en aproximadamente US$232 millones.

El Hotel MiM Mallorca

Gastronomía, indumentaria y bebidas

La gastronomía también forma parte de las actividades empresariales vinculadas al futbolista. En julio de 2025, Messi ingresó como socio de El Club de la Milanesa, cadena argentina que inició un proceso de expansión internacional.

El proyecto contempló una inversión aproximada de US$6 millones, con planes para abrir establecimientos en Argentina y España. La expansión europea tenía previsto comenzar en Cataluña.

Otro de sus emprendimientos es The Messi Store, una marca de indumentaria que comercializa prendas y productos asociados con su nombre e imagen.

Messi también ingresó al mercado de las bebidas con Más+, una marca de bebidas hidratantes, y con L10 Wines, vinculada al sector vitivinícola.

Tecnología, contenidos y fútbol

Las inversiones también alcanzaron al sector tecnológico. Durante su etapa en Paris Saint-Germain, Messi lanzó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a inversiones relacionadas con tecnología, medios y entretenimiento deportivo.

Dentro de sus actividades empresariales también se encuentra 525 Rosario, una compañía dedicada a la producción de contenidos audiovisuales y cuyo nombre hace referencia a la ciudad natal del futbolista.

Además, Messi extendió sus inversiones hacia clubes de fútbol. En 2025 fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay y, durante 2026, formalizó la compra del UE Cornellà, institución del fútbol español.