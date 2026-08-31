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Paraná El impacto del anuncio entre los más jóvenes

Retiro de Messi de la Selección: la tristeza de jóvenes paranaenses que crecieron viendo al capitán

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó tristeza entre jóvenes que crecieron siguiendo al capitán. “No sé qué va a ser sin él”, expresó uno de los chicos, mientras otros agradecieron los títulos y las alegrías que marcó su generación.

31 de Agosto de 2026
Retiro de Lionel Messi: qué dijeron las chicas.
Retiro de Lionel Messi: qué dijeron las chicas. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó tristeza entre jóvenes que crecieron siguiendo al capitán. “No sé qué va a ser sin él”, expresó uno de los chicos, mientras otros agradecieron los títulos y las alegrías que marcó su generación.

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una mezcla de tristeza, agradecimiento e incredulidad entre chicos que crecieron viendo al capitán como figura indiscutida de la Albiceleste. Para muchos, imaginar al equipo nacional sin el rosarino significó pensar en un escenario completamente desconocido.

Nací en 2012, me crié con Messi, todo lo vi con Messi y no sé qué va a ser sin él”, expresó una de las jóvenes que dialogaron con Elonce tras conocer la noticia. Su testimonio sintetizó el impacto del anuncio entre una generación que atravesó su infancia siguiendo los partidos del capitán.

Las escenas estuvieron atravesadas por recuerdos de camisetas, partidos y festejos familiares. “Mi papá siempre me compró las remeras de Messi desde que soy chica”, contó una joven, quien reconoció que el futbolista “cumplió su tiempo”.

 

El agradecimiento por los títulos

 

Más allá de la tristeza, el sentimiento que predominó fue la gratitud. “Le diría gracias porque nos dio mucha alegría, nos regaló el Mundial, también la Copa América y solamente agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros”, manifestó una de las entrevistadas.

Otra chica puso el foco en la conquista de Qatar y en la influencia que Messi ejerció sobre quienes comenzaron a jugar al fútbol: “Gracias a él tenemos la tercera estrella. Todos los nenes, básicamente, que juegan al fútbol quieren ser como él”, dijo.

 

También hubo quienes aceptaron el final de la etapa pese a la emoción. “Él ya lo dio todo y lo agradecemos por todo lo que dio, por todos estos años. Yo también me crié con Messi y fue una etapa muy linda de mi vida”, sostuvo otra joven.

 

Una Selección que deberá abrir otra etapa

 

El recambio generacional también apareció entre las respuestas. Ante la decisión de dejar espacio a nuevos futbolistas, uno de los chicos consideró positivo que jugadores jóvenes, como Nico Paz, puedan asumir mayores responsabilidades dentro del seleccionado.

Sin embargo, aceptar el recambio no hizo más sencilla la despedida. “Me gustaría que volviera y que esté para siempre”, confesó una de las adolescentes entrevistadas cuando le preguntaron si podía imaginar una Selección Argentina sin su histórico capitán.

 

La respuesta final volvió a resumir el sentimiento compartido: “Gracias por todo lo que nos dio y siempre lo vamos a querer”. Entre la tristeza por el cierre y el recuerdo de las conquistas, los testimonios mostraron hasta qué punto Messi acompañó la infancia de una generación que ahora deberá acostumbrarse a mirar a la Selección sin el gran referente.

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