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Deportes Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

“Eternamente gracias”: mensajes de los jugadores de la Selección tras el anuncio de Messi

El crack argentino publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados”, indicó. Los jugadores de la Selección escribieron emotivos posteos.

31 de Agosto de 2026
Mensajes de los jugadores de la Selección tras el anuncio de Messi.
Mensajes de los jugadores de la Selección tras el anuncio de Messi. Foto: (Archivo).

El crack argentino publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados”, indicó. Los jugadores de la Selección escribieron emotivos posteos.

Los mensajes de los jugadores de la Selección tras el retiro de Messi. Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi dos décadas en donde rompió todos los récords. En un emotivo posteo y un video mostrando su trayectoria, los compañeros del equipo de Lionel Scaloni le dejaron sus comentarios.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron los primeros en dejarle sus mensajes: “Eternamente gracias capitán” expresó el delantero y “Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha”, el mediocampista del Liverpool.

En el video compartido, el astro argentino mostró su trayectoria dentro de la Selección argentina, destacando sus inicios en las categorías inferiores y pasando por las derrotas más duras de su carrera y la coronación con el Mundial 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero, también publicaron historias dedicadas a Messi. El mediocampista de Boca le agradeció y le mostró su cariño: “Te amamos capitán”.

El defensor del Atlético de Madrid, también le posteó un mensaje emotivo: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país”.

 

El posteo de Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi

 

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió De Paul.

El futbolista también recordó la felicidad que Messi generó durante sus años con la camiseta argentina y cerró su publicación con una contundente frase: “Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

 

El Cuti Romero también eligió publicar un mensaje en su cuenta de Instagram. A través de sus stories escribió: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán”. Nicolás Tagliafico, compartió una foto con Leo y un “Gracias eternas”, al igual que Ángel Di María.

 

El retiro de Lionel Messi marca el final de una etapa de éxitos inéditos para la Selección Argentina, que bajo su liderazgo conquistó el Mundial de 2022 y las Copas América de 2019 y 2024.

Temas:

Lionel Messi Selección Argentina Rodrigo De Paul Leandro Paredes Lautaro Martínez
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