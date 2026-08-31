Julián Álvarez y una nueva revelación sobre su futuro: “No lo quieren en el vestuario”

La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sumó este lunes un nuevo capítulo a horas del cierre del mercado de pases. Mientras el delantero argentino volvió a entrenarse con el plantel, en España surgió una fuerte versión sobre el clima interno y la intención del club de concretar su salida.

El periodista Jota Jordi aseguró en El Chiringuito que la postura que transmite públicamente la institución sería diferente a la que mantiene puertas adentro. Según su versión, Atlético busca desprenderse del atacante antes del 2 de septiembre.

“La información que tengo es que quedan cuarenta y cinco horas para que el Atlético de Madrid pueda cumplir su sueño, que es vender a Julián”, afirmó el panelista durante el programa.

“No lo quieren en el vestuario”

Jordi profundizó su información y lanzó una de las declaraciones más fuertes desde que comenzaron las versiones sobre el futuro de Julián Álvarez.

“No quieren a Julián en ese vestuario, no quieren el espectáculo en el Metropolitano cada domingo”, aseguró. También señaló que la necesidad de concretar una transferencia tendría un componente económico: “Quieren vender a Julián porque necesitan vender a Julián, porque no tienen dinero”.

De acuerdo con el periodista, Atlético habría mantenido conversaciones con distintos clubes durante las últimas semanas e incluso habría intentado acercar al delantero al Arsenal.

Sin embargo, Jordi sostuvo que la intención del futbolista sería otra. “Julián no se va a mover del Atlético de Madrid si no es para ir al Barca”, señaló.

Barcelona sigue pendiente

La nueva información volvió a colocar al Barcelona dentro de la negociación. El panelista afirmó que el conjunto madrileño habría dado previamente su conformidad para una eventual salida hacia el club catalán.

“El Barca está preparado para fichar a Julián”, aseguró Jordi, quien además anticipó que el 2 de septiembre presentará supuestas pruebas y mensajes que respaldarían su versión.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas confirmó oficialmente una operación y el delantero continúa perteneciendo al conjunto dirigido por Diego Simeone.

Julián Álvarez volvió a entrenarse

En paralelo con las versiones sobre una posible transferencia, Julián Álvarez regresó este lunes a las prácticas luego de cuatro días de ausencia por una indisposición.

El atacante trabajó en la ciudad deportiva de Majadahonda junto con los jugadores que no participaron de la victoria 3-1 sobre Sevilla. Entre ellos estuvo Cristian Romero, quien tuvo varios gestos de apoyo hacia el delantero argentino.

El cierre del mercado previsto para el 2 de septiembre mantiene abierta la situación. Mientras Atlético continúa con su actividad habitual, las próximas horas definirán si aparece una negociación concreta o si Álvarez permanece finalmente bajo las órdenes de Simeone.