Subastan la Ferrari de Michael Jordan que estuvo escondida durante 25 años: cuánto vale

Una Ferrari 550 Maranello que perteneció a Michael Jordan durante uno de los momentos más importantes de su carrera volvió a aparecer después de permanecer casi 25 años fuera de la escena pública. El exclusivo deportivo será subastado en septiembre y tiene una valuación estimada de entre 700.000 y 1,3 millones de dólares.

El vehículo fue adquirido por Jordan en 1997, cuando la estrella lideraba a los Chicago Bulls y atravesaba el período de mayor éxito de su carrera. El auto se convirtió en una de las piezas más llamativas de su colección y el propio basquetbolista fue fotografiado conduciéndolo por las calles de Chicago.

Una de las imágenes más recordadas fue tomada el 13 de junio de 1997, cuando Jordan salió del United Center a bordo de la Ferrari luego de que los Bulls conquistaran su quinto campeonato de la NBA.

Una Ferrari relacionada con las Air Jordan

El 550 Maranello no solo estuvo vinculado a la vida personal de Michael Jordan. El automóvil también habría servido de inspiración para el diseñador de Nike Tinker Hatfield durante el desarrollo de las Air Jordan 14.

Para adaptar el vehículo a la altura de Jordan, que mide 1,98 metros, se realizaron modificaciones en los rieles de los asientos y se incorporó acolchado personalizado.

La Ferrari está terminada en Rosso Barchetta, uno de los tonos de rojo históricos asociados con los deportivos y autos de competición de la marca italiana.

Cómo encontraron el auto después de 25 años

La historia detrás del hallazgo comenzó con una búsqueda que se extendió durante aproximadamente una década. John Temerian, cofundador del concesionario de superdeportivos Curated, siguió distintas pistas hasta localizar finalmente el vehículo a comienzos de este año en manos de un particular en California.

Una de las claves apareció en un foro de internet, donde se había publicado un número parcial del chasis. A partir de ese dato fue posible reconstruir el VIN completo y seguir el historial del automóvil hasta llegar a su propietario original.

Temerian compró la Ferrari sin verla personalmente y posteriormente la trasladó nuevamente a Chicago. El hallazgo se produjo exactamente 29 años después de que el vehículo fuera entregado originalmente a Jordan.

En el baúl todavía se encontraba parte de la documentación original, entre ella el certificado de propiedad de Illinois correspondiente a 1997 y vinculado al entonces jugador de los Bulls.

Cuántos kilómetros tiene la Ferrari de Michael Jordan

El 550 Maranello acumula actualmente unos 29.775 kilómetros. De acuerdo con Curated, Jordan habría recorrido aproximadamente 10.300 kilómetros durante el período en que fue propietario del vehículo.

Eso significa que el automóvil continuó siendo utilizado durante las dos décadas en las que permaneció alejado de la atención pública.

La Ferrari será ofrecida en una subasta organizada mediante una colaboración entre Joopiter y Curated, como parte de una creciente tendencia de vehículos de colección cuyo valor aumenta debido a su vínculo con celebridades.

Cuándo se subasta la Ferrari de Michael Jordan

La subasta se realizará entre el 15 y el 30 de septiembre. La Ferrari 550 Maranello tiene una estimación de preventa de entre US$700.000 y US$1,3 millones, aunque el precio final dependerá de las ofertas que reciba durante el remate.

El evento también incluirá otra pieza extremadamente valiosa relacionada con Michael Jordan: la camiseta que utilizó durante el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998. En este caso, la estimación de preventa se ubica entre US$10 millones y US$15 millones.