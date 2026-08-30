Un camión despistó en la Autovía 14 por una falla mecánica y terminó en el cantero central

El despiste ocurrió a la altura del kilómetro 19 de la Autovía 14

Un camión Ford Cargo protagonizó un despiste sobre la Autovía Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 19, en jurisdicción de Ceibas, sin que se registraran personas lesionadas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El hecho ocurrió alrededor de las 19:03 del sábado, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el aviso y desplazó una dotación en el Móvil N.º 24 hacia el lugar del siniestro.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El camión terminó en el cantero central

De acuerdo con el relato del conductor, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, lo que provocó la pérdida de control y el posterior despiste hacia el cantero central de la autovía.

Los dos ocupantes, ambos mayores de edad y oriundos de Chajarí, lograron salir del camión por sus propios medios y fueron encontrados sin lesiones por los equipos de emergencia.

Trabajo conjunto para retirar el vehículo

Bomberos Voluntarios trabajó junto a Seguridad Vial de la Autovía, el servicio de Auxilio Gastón Samacoit y varios camioneros que colaboraron con las maniobras para extraer el rodado del cantero central.