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Un camión despistó en la Autovía 14 por una falla mecánica y terminó en el cantero central

El siniestro ocurrió en el kilómetro 19 de la Autovía Nacional 14, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. Los dos ocupantes, oriundos de Chajarí, salieron ilesos y el vehículo fue retirado del cantero central.

30 de Agosto de 2026
El despiste ocurrió a la altura del kilómetro 19 de la Autovía 14
El despiste ocurrió a la altura del kilómetro 19 de la Autovía 14 Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El siniestro ocurrió en el kilómetro 19 de la Autovía Nacional 14, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. Los dos ocupantes, oriundos de Chajarí, salieron ilesos y el vehículo fue retirado del cantero central.

Un camión Ford Cargo protagonizó un despiste sobre la Autovía Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 19, en jurisdicción de Ceibas, sin que se registraran personas lesionadas.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El hecho ocurrió alrededor de las 19:03 del sábado, cuando Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el aviso y desplazó una dotación en el Móvil N.º 24 hacia el lugar del siniestro.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El camión terminó en el cantero central

 

De acuerdo con el relato del conductor, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico mientras circulaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, lo que provocó la pérdida de control y el posterior despiste hacia el cantero central de la autovía.

Los dos ocupantes, ambos mayores de edad y oriundos de Chajarí, lograron salir del camión por sus propios medios y fueron encontrados sin lesiones por los equipos de emergencia.

Trabajo conjunto para retirar el vehículo

 

Bomberos Voluntarios trabajó junto a Seguridad Vial de la Autovía, el servicio de Auxilio Gastón Samacoit y varios camioneros que colaboraron con las maniobras para extraer el rodado del cantero central.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Temas:

ceibas despiste de camión Autovía 14
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