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Santa Fe: arrancó la moto, una chispa alcanzó un bidón de nafta y provocó un incendio que dejó internado a un joven

El siniestro ocurrió en barrio Santa Rita II, cuando una chispa llegó a un bidón de nafta. Un joven de 19 años sufrió quemaduras en el rostro, brazos y manos y fue trasladado al Hospital Iturraspe.

30 de Agosto de 2026
El joven de 19 años tuvo quemaduras en rostro, brazos y manos
El joven de 19 años tuvo quemaduras en rostro, brazos y manos

El siniestro ocurrió en barrio Santa Rita II, cuando una chispa llegó a un bidón de nafta. Un joven de 19 años sufrió quemaduras en el rostro, brazos y manos y fue trasladado al Hospital Iturraspe.

Un joven de 19 años resultó herido tras un incendio registrado en una vivienda de barrio Santa Rita II, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El fuego comenzó cuando intentaron poner en marcha una motocicleta y una chispa alcanzó un bidón con nafta ubicado a pocos metros.

 

El hecho ocurrió en Pasaje Leiva al 9100 y, según relataron familiares, la combustión fue inmediata debido a la cercanía del combustible, lo que permitió que las llamas se propagaran rápidamente por el interior de la propiedad.

El fuego afectó el garaje, la cocina y el comedor

 

Las llamas comenzaron en el sector del garaje y luego avanzaron hacia la cocina y el comedor, provocando importantes daños materiales en la vivienda.

 

Daniel, padre del joven, explicó que el incendio se originó por un “chispazo” al momento de arrancar la moto, que tomó contacto con el bidón de nafta y desencadenó el siniestro.

 

Como consecuencia del incendio, el joven sufrió quemaduras en el rostro, los brazos y las manos. Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Temas:

Santa Fe Incendio Internado joven
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