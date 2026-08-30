HIF Global: la fiscal entrerriana desmintió al presidente uruguayo y la causa ambiental sigue abierta

La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta desmintió las declaraciones del presidente uruguayo Yamandú Orsi y afirmó que la denuncia penal vinculada al proyecto de HIF Global en Paysandú continúa en trámite ante la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.

Orsi había anunciado en Guichón, Uruguay, que Argentina había retirado la denuncia, al considerar esa decisión como “una buena noticia a nivel diplomático”. Sin embargo, Minatta fue contundente al rechazar esa versión: “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”.

La investigación continúa en la Justicia Federal

La fiscal explicó que el expediente permanecerá abierto hasta que existan certezas sobre el futuro emplazamiento de la planta de combustibles sintéticos. Según indicó, todavía no hay información oficial que confirme la relocalización anunciada.

Además, advirtió que si el nuevo proyecto se mantiene sobre la costa del río Uruguay, el riesgo de contaminación ambiental seguirá siendo un aspecto central de la investigación. La denuncia penal fue presentada en febrero y cuestiona el posible incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay y el eventual daño ambiental transfronterizo.

Legisladores entrerrianos ratifican la demanda civil

En paralelo, los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay informaron que también continúa vigente la demanda civil preventiva de daño ambiental iniciada contra el proyecto de HIF Global.

A través de un comunicado, señalaron que la Justicia Federal ya ordenó producir las medidas de prueba solicitadas en el expediente y remarcaron que la causa avanza con normalidad.

“No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir las medidas que solicitamos”, expresó Michel.

De este modo, tanto la investigación penal como la acción civil preventiva continúan activas, pese a las declaraciones del mandatario uruguayo sobre un supuesto retiro de las acciones judiciales por parte de Argentina.

El juez federal Hernán Viri encabezó este viernes un reconocimiento judicial en la costanera de Colón, en el marco de la causa por daño ambiental preventivo iniciada contra la empresa HIF Global y la República Oriental del Uruguay.

La Justicia Federal realizó un reconocimiento en Colón por la ubicación de la futura planta

El juez federal Hernán Viri encabezó el pasado 21 de agosto un reconocimiento judicial en la costanera de Colón, en el marco de la causa por daño ambiental preventivo iniciada contra la empresa HIF Global y la República Oriental del Uruguay.

La medida se realizó como parte de la prueba ofrecida por los legisladores nacionales del Partido Justicialista Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, junto con su abogado, Valodia Nichajew. También participó la perito bióloga designada en el expediente, Viviana Cousté.

La comitiva partió desde Concepción del Uruguay rumbo a Colón para realizar el reconocimiento dispuesto en el marco de la demanda civil que se tramita ante la Justicia Federal con asiento en Concepción del Uruguay.

El juez observó el lugar donde se proyecta la planta

Durante la recorrida, el magistrado, la perito y los legisladores se trasladaron hasta la costanera de Colón, desde donde pudieron observar el sector en el que se ubicaría la planta de combustibles sintéticos de HIF Global.

Uno de los puntos centrales del reconocimiento fue establecer de manera directa la relación entre el lugar proyectado para el emprendimiento y la ciudad entrerriana. Según se informó, desde la costa de Colón se pudo observar que la futura planta quedaría prácticamente frente a la toma de agua de la localidad, a poco más de tres kilómetros en línea recta.