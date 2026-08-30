Marcelo Fuentes analizó la caída de Patronato: “Van a ser finales hasta el último partido”

Marcelo Fuentes analizó ante Elonce la derrota de Patronato por 1-0 frente a Almagro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y puso el foco en el desgaste físico acumulado por sus dirigidos, la dificultad para imponerse en los duelos y la pelea por mantener la categoría. “Van a ser finales hasta el último partido”, advirtió el entrenador rojinegro.

El técnico reconoció la expectativa que existía después del triunfo frente a Atlanta, pero consideró que las características del encuentro de este domingo fueron completamente diferentes. “Estábamos todos ilusionados de que podíamos repetir. Tenemos seis o siete días de entrenamiento y se sintió mucho contra un rival muy físico. A los tres partidos (de local) los sentimos mucho. El rival propuso un juego directo, fíjate que nos costó mucho ganar duelos directos con los centrales y opté por poner fresca a ver si podíamos equilibrar y meter el gol, aunque no fuera característica por característica”, expresó.

Fuentes explicó que intentó modificar la estructura para responder al planteo visitante. “La idea era tratar de tener a Heredia, que tiene menos minutos que Pereyra en ataque, detrás tener una talla para que en la pelota parada podamos jugar cinco contra cinco con juego aéreo y ya no estaban elaborando. El juego venía frontal y perdimos muchos duelos. La pelota terminaba casi siempre en los pies de Alan (Sosa)”, mencionó.

Fuentes explicó las dificultades de Patronato

El entrenador reconoció que el gol de Joel Orlando en el comienzo del complemento alteró el desarrollo que imaginaban. “En el segundo tiempo tuvimos alguna posibilidad, ellos jugaron cerca del área y la desilusión y la tristeza que tienen los jugadores y nosotros porque parecía que todo iba a ser distinto con aire fresco. Tenemos seis días de entrenamiento y recién vamos a empezar a trabajar una semana normal la semana que viene. Sumamos jugadores con cinco amarillas y con carga, que tenemos que ver si es carga por el partido o algo puntual que pueda hacer que no lo podamos utilizar”, exclamó.

También diferenció el encuentro ante Almagro del triunfo conseguido frente a Atlanta. “Este juego no es el que tuvimos con Atlanta, que es de elaboración. Era un partido de duelos y regates. Cuando picaba la pelota, la fortaleza física nos hacía desestabilizar. De hecho, en el penal dejamos picar la pelota, después se abre un poquito la barrera, pero todo iniciaba en lo que es juego directo y dividido. Nosotros no ganamos un suelo duelo directo”, dijo.

Uno de los momentos determinantes ocurrió en la primera mitad, cuando Valentín Pereyra tuvo la posibilidad de poner en ventaja al local desde el punto penal, pero Emiliano González contuvo su remate. Fuentes respaldó inmediatamente al juvenil y confirmó que continuará entre los titulares.

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El respaldo a Valentín Pereyra tras el penal

“Nosotros teníamos dos o tres personas designadas (para patear). Pero no dejamos de hablar de un joven. Tuve una charla con él y es el primer titular que va a jugar con Maipú. No tiene nada que ver lo que le sucedió. El arquero de ellos es muy bueno como Alan nos salvó también a nosotros. Es una situación de la que Valentín se va a recuperar”, aseguró.

Luego profundizó sus elogios hacia el futbolista: “Es un jugador que, estando fresco, marca diferencias. Hoy lo vi un poco con fatiga y decidí hacer algunos cambios para que él pueda jugar en la banda izquierda con un jugador más fresco”.

Fuentes también explicó los cuatro cambios realizados para comenzar el segundo tiempo y señaló que no todos respondieron exclusivamente a cuestiones tácticas. “Juan (Salas) estaba cargado. A Diego Díaz le costó mucho tomar control de pelota, a Valentín Pereyra le costó mucho hacer valer el uno contra uno. Hay que tener cuidado porque perdimos algunos por amarilla y no podía perder uno por lesión”.

“Van a ser finales hasta el último partido”

La derrota adquirió mayor relevancia por la situación de Patronato en la tabla. El conjunto paranaense quedó con 28 puntos y continúa apenas por encima de Chacarita en la pelea por evitar el descenso.

“Seguimos afuera (del descenso), no es un consuelo. Tenemos que armar el equipo para ir a sumar a Maipú. Van a ser finales hasta el último partido, el que quiera soñar con otra cosa va a tener que esperar. Tenemos que esperar que lo puntuable nos dé algo. Cuando lo puntuable nos de algo, soñaremos con otra cosa. Mientras tanto, son finales por salir de una situación adversa que estos jugadores nos sacaron el partido pasado”, mencionó Fuentes.

El DT insistió en que cada encuentro presentará dificultades diferentes y consideró que el esfuerzo realizado anteriormente también influyó. “Son finales con distintas características porque el componente del once titular del rival es totalmente distinto. A este equipo le podríamos haber emparejado la fortaleza física el encuentro pasado. Vino después de un esfuerzo muy grande que hicieron los jugadores –que le ganaron a un equipo que estaba cuarto-, pero el desgaste nos hizo pagar un precio. Hoy hubiera sido sumamente feliz con un empate”.

Las ausencias y el estado físico del plantel

Fuentes también se refirió a las ausencias de Maxi Rueda y Alejo Miró, dos jugadores que considera importantes dentro de su estructura. “(Ellos) son chicos titulares y hablando del condimento físico hoy nos vino a dar una mano grande porque tiene una energía física que se ve muy pocas veces, pero Picco dejó la vida y volvió a ser un motorcito en un lugar muy importante para nosotros. Rueda está con una molestia que la venía arrastrando y Miró no sé cuánto tiempo llevará su recuperación total”.

Pese al desgaste que observó ante Almagro, el entrenador aclaró que considera bueno el estado general del plantel. “Físicamente están perfectos. Hay 12 o 13 jugadores que vienen sumando todos los minutos. Al resto tenemos que tratar de meterlos en ese rango y el punto físico de Patronato es excelente, pero con un equipo más dinámico. No chocás con centrales de 90 kilos”.

Finalmente, Marcelo Fuentes sintetizó el camino que deberá recorrer Patronato después de una derrota que impidió ampliar la distancia respecto de los últimos lugares de la Zona B. “Tenemos que seguir trabajando y mejorar”, reflexionó. El próximo desafío será ante Deportivo Maipú, en otro encuentro que el entrenador ya ubicó dentro de las “finales” que tendrá el Rojinegro en la recta decisiva de la Primera Nacional.