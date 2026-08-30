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Policiales Investigan las causas del fallecimiento

Un hombre murió en Concordia tras desplomarse mientras circulaba en bicicleta

Un hombre de 57 años murió luego de desplomarse mientras circulaba en bicicleta por una calle de Concordia. Personal de Emergencias constató el fallecimiento y se iniciaron actuaciones para determinar las causas.

30 de Agosto de 2026
Morgue judicial de Concordia.
Morgue judicial de Concordia. Foto: Archivo Elonce.

Un hombre de 57 años murió luego de desplomarse mientras circulaba en bicicleta por una calle de Concordia. Personal de Emergencias constató el fallecimiento y se iniciaron actuaciones para determinar las causas.

Un hombre murió tras desplomarse mientras circulaba en bicicleta por la vía pública en Concordia. La víctima tenía 57 años y se trasladaba en una mountain bike cuando, por circunstancias que permanecían bajo investigación, cayó sobre la cinta asfáltica.

 

 

El episodio ocurrió sobre calle Salta y motivó la intervención de personal policial y del servicio de Emergencias Sanitarias 107. Los profesionales acudieron al lugar y, pese a la asistencia desplegada, constataron el fallecimiento del ciclista.

 

De acuerdo con la información oficial, una de las hipótesis iniciales apuntaba a que el hombre podría haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras circulaba. Sin embargo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar fehacientemente las causas del deceso y descartar otras circunstancias vinculadas al episodio.

 

Se desplomó mientras circulaba en bicicleta

 

 

Según se informó, el hombre se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo mountain bike cuando repentinamente se desplomó sobre la calzada. No se habían establecido inicialmente otros factores que pudieran haber provocado la caída.

 

Ante lo sucedido, se dio aviso a los servicios de emergencia y acudió al lugar personal del 107. Los profesionales constataron que el ciclista se encontraba sin vida, por lo que posteriormente se dio intervención a las autoridades correspondientes, publicó Diario Río Uruguay.

 

Identificaron al hombre fallecido

 

Fuentes policiales confirmaron posteriormente la identidad de la víctima. Se trataba de Orlando Ceferino Bueno, de 57 años, quien tenía domicilio en calle Moreno de Concordia.

 

La muerte se produjo mientras Bueno se encontraba circulando en bicicleta por calle Salta. Tras desplomarse, quedó tendido sobre la cinta asfáltica y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

 

Las actuaciones iniciadas permitirán determinar la causa concreta de la muerte y establecer si existió alguna circunstancia previa que pudiera haber incidido en el desenlace. Hasta el momento, la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio era considerada como la principal hipótesis.

Temas:

Ciclista Muerte Concordia
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