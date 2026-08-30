River Plate ganó 3-2 ante Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador

River Plate venció 3-2 a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura. Driussi, Almada y Correa marcaron para el Millonario, que comenzó con un triunfo el ciclo de Leonardo Ponzio.
River Plate venció 3-2 a Banfield este domingo en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y comenzó con una victoria el ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador. Sebastián Driussi, Thiago Almada, de penal, y Ángel Correa marcaron los goles del Millonario, mientras que Bruno Sepúlveda convirtió un doblete para el Taladro.
El encuentro significó el debut oficial de Ponzio al frente del conjunto de Núñez luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y la posterior salida de Eduardo Coudet. En ese contexto, River necesitaba recuperarse rápidamente y consiguió tres puntos importantes como visitante para acomodarse en la tabla.
El Millonario tomó la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y buscó controlar el encuentro mediante la posesión. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, apostó principalmente por ataques directos y el juego por las bandas, aunque tuvo dificultades para contener las asociaciones ofensivas del visitante.
Driussi abrió el camino para River
River comenzó a generar situaciones claras y a los 21 minutos Thiago Almada estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que impactó en el poste. Poco después, Sebastián Driussi quedó mano a mano, pero el arquero Diego “Ruso” Rodríguez evitó el gol.
La apertura llegó a los 31 minutos mediante una destacada combinación ofensiva. Ángel Correa realizó un pase de cucharita por encima de la defensa y dejó a Driussi de cara al arco. El delantero definió de primera y estableció el 1-0 para el equipo de Ponzio.
Cuatro minutos más tarde, Tomás Adoryan cometió una infracción sobre Almada dentro del área y el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó penal. Rodríguez contuvo inicialmente la ejecución, pero el VAR detectó invasión y ordenó repetirla. En el segundo intento, Almada cambió la dirección del remate y convirtió el 2-0 a los 40 minutos.
Banfield reaccionó en el segundo tiempo
Con dos goles de ventaja, River se fue al descanso después de haber impuesto condiciones y generado varias oportunidades. Banfield salió con otra actitud en el complemento y tuvo una ocasión clara apenas comenzó la segunda mitad, cuando Ignacio Pais capturó un rebote en el área y remató cerca de un poste.
Troglio buscó modificar el desarrollo con cambios y uno de los ingresos terminó siendo determinante. Bruno Sepúlveda entró a los 11 minutos y, siete minutos después, aprovechó una acción dentro del área para empujar la pelota debajo del arco luego de una intervención del arquero Santiago Beltrán. El delantero puso el 2-1 y devolvió al Taladro al partido.
River respondió rápidamente y volvió a ampliar la diferencia a los 24 minutos. Ángel Correa recibió dentro del área, logró recuperarse después de un resbalón y sacó un remate rasante que terminó en la red para establecer el 3-1.
Sepúlveda le puso suspenso al final
Con la ventaja recuperada, Ponzio comenzó a mover el banco. Lucas Beltrán y Giovanni González reemplazaron a Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que posteriormente Francisco Ortega ingresó por Marcos Acuña.
El Millonario tuvo oportunidades para liquidar el encuentro, pero el arquero de Banfield evitó el cuarto. Lucas Beltrán contó con una ocasión clara y, tras la respuesta de Rodríguez, Correa tampoco pudo aprovechar el rebote.
A los 38 minutos del complemento, Sepúlveda volvió a aparecer. El delantero encontró espacio en la frontal del área y sacó un potente remate que se convirtió en el 3-2, resultado que abrió nuevamente el partido y obligó a River a defender la ventaja durante un cierre cargado de tensión.
Un final con sufrimiento para el Millonario
Banfield fue en busca del empate y estuvo muy cerca de conseguirlo durante el tiempo agregado. Sepúlveda volvió a mandar la pelota al arco para lo que parecía ser el 3-3, pero estaba en posición adelantada y el tanto fue correctamente invalidado.
River también tuvo una última oportunidad para ampliar el resultado: Tomás Galván recibió dentro del área y sacó un remate que se estrelló contra el travesaño. Finalmente, el marcador no volvió a modificarse y el conjunto visitante celebró el 3-2.
De esta manera, Leonardo Ponzio consiguió una victoria en su estreno oficial como entrenador de River. Tras el golpe sufrido por la eliminación de la Copa Sudamericana y el cambio de conducción técnica, el Millonario reaccionó en el Torneo Clausura y sumó tres puntos importantes como visitante en un encuentro que terminó con suspenso.