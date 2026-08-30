Los Leones vencieron a Países Bajos y ganaron el bronce en el Mundial de Hockey 2026

Los Leones ganaron la medalla de bronce en el Mundial de Hockey 2026

Los Leones ganaron la medalla de bronce en el Mundial de Hockey 2026 luego de derrotar por 2-1 a Países Bajos, vigente campeón olímpico, en la Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. Tomás Domene y el histórico capitán Matías Rey convirtieron los goles de la Selección Argentina, que debió resistir hasta los últimos segundos para asegurar el tercer puesto.

La conquista permitió que el seleccionado masculino volviera al podio mundialista después de 12 años e igualara la mejor actuación de su historia en la competencia. El antecedente había sido la medalla de bronce conseguida en La Haya 2014.

La alegría adquirió todavía mayor dimensión porque llegó menos de 24 horas después de la consagración de Las Leonas. El seleccionado femenino había conquistado el título mundial tras imponerse también frente a Países Bajos, en aquella oportunidad mediante una definición por penales.

Un partido cerrado que se destrabó en el tercer cuarto

El encuentro por el tercer puesto comenzó con mucha paridad. Argentina y Países Bajos protagonizaron una primera mitad cerrada, con escasos espacios y sin conseguir quebrar el marcador.

El 0-0 se mantuvo hasta el tercer cuarto, cuando apareció Tomás Domene para darle la ventaja al conjunto nacional. El argentino recibió una gran asistencia de Facundo Zárate y consiguió superar la resistencia neerlandesa para establecer el 1-0.

El tanto tuvo además un significado individual especial. Domene alcanzó los 10 goles en el Mundial y quedó momentáneamente como máximo goleador de la competencia, a la espera de lo que sucediera en la final entre España y Alemania.

Países Bajos reaccionó pese a tener diez jugadores

La ventaja argentina no terminó con la resistencia del seleccionado neerlandés. Incluso jugando con diez hombres, Países Bajos encontró rápidamente la igualdad cuando comenzó el último período.

Tras disponer de un córner corto, Floris Middendorp consiguió convertir y estableció el 1-1, devolviendo la incertidumbre al encuentro.

Los Leones, sin embargo, reaccionaron rápidamente. El golpe del empate no modificó el planteo argentino y el equipo volvió a buscar la ventaja que le permitiera quedarse con el tercer puesto.

Matías Rey apareció para marcar el gol del bronce

A los 13 minutos del último cuarto llegó la jugada que terminaría definiendo el partido. Argentina dispuso de un córner corto y, después de un rebote, apareció Matías Rey.

El capitán tomó la pelota y sacó un potente remate para convertir el 2-1. A sus 41 años y durante su sexto Mundial, el histórico jugador de Los Leones volvió a ser determinante en uno de los encuentros más importantes del seleccionado.

El gol dejó a Argentina a pocos minutos de regresar al podio mundialista, aunque todavía quedaba superar un cierre cargado de tensión ante la ofensiva neerlandesa.

Los Leones ganaron la medalla de bronce en el Mundial de Hockey 2026 (fuente AP)

Sufrimiento hasta los últimos segundos

Países Bajos adelantó sus líneas y buscó desesperadamente el empate durante el tramo final del partido.

Los momentos de mayor tensión llegaron prácticamente sobre la definición, cuando el conjunto europeo dispuso de tres córners cortos en los últimos segundos.

Argentina resistió cada intento y finalmente consiguió sostener el 2-1. El cierre desató el festejo de los jugadores y el cuerpo técnico en Wavre, conscientes de que acababan de conseguir una nueva medalla para el hockey nacional.

Los Leones volvieron al podio después de 12 años

La última vez que el seleccionado masculino argentino había conseguido ubicarse entre los tres mejores de una Copa del Mundo había sido en La Haya 2014.

En aquella edición, Los Leones también se habían quedado con la medalla de bronce, por lo que el resultado conseguido en Bélgica permitió igualar la mejor posición histórica del equipo en un Mundial.

Doce años después, Argentina volvió a cerrar una Copa del Mundo entre las principales potencias internacionales y confirmó su protagonismo dentro de la elite del hockey masculino.

Un fin de semana inolvidable para Argentina

La medalla conseguida por Los Leones completó además un fin de semana extraordinario para el hockey argentino.

Un día antes, Las Leonas se habían consagrado campeonas del mundo después de superar a Países Bajos mediante una definición por penales.

De esta manera, los dos seleccionados argentinos terminaron el Mundial sobre el podio: las mujeres con el título y los varones con la medalla de bronce.

Dos podios para confirmar la vigencia del hockey nacional

La actuación conjunta representa uno de los resultados más destacados para Argentina en una misma cita mundialista.

Los Leones volvieron al podio después de 12 años y lo hicieron derrotando al vigente campeón olímpico, mientras que Las Leonas consiguieron quedarse con el máximo premio.

Con el 2-1 frente a Países Bajos y los goles de Tomás Domene y Matías Rey, Los Leones cerraron el Mundial de Hockey 2026 con una histórica medalla de bronce, completando junto al título conseguido por Las Leonas un fin de semana inolvidable para el deporte argentino.