Las Leonas son campeonas del mundo tras una inolvidable definición por penales

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 después de vencer a Países Bajos en una emocionante definición. El encuentro terminó 1-1 y Argentina se impuso por 3-1 en los shootouts.

El seleccionado nacional volvió a levantar el trofeo después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. La victoria representó la tercera estrella mundial para el hockey femenino argentino.

Argentina logró la consagración ante el principal candidato y máximo ganador de la competencia. Además, se tomó revancha de la final disputada en 2022, cuando las neerlandesas se habían quedado con el título.

Una final pareja ante Países Bajos

Las Leonas comenzaron el encuentro bien posicionadas y buscaron disputar la posesión frente al equipo anfitrión. Cristina Cosentino respondió ante las primeras aproximaciones y sostuvo el empate durante el cuarto inicial.

Países Bajos consiguió abrir el marcador a los 14 minutos del segundo cuarto. Yibbi Jansen ejecutó un córner corto y estableció el 1-0 con el que terminó la primera mitad.

Argentina aumentó la presión durante el complemento y generó varias oportunidades mediante córneres cortos. La arquera Anne Veenendaal evitó el empate en más de una ocasión.

Majo Granatto llevó la final a los shootouts

Cuando faltaban seis minutos para el cierre, Majo Granatto aprovechó un rebote dentro del área después de una ejecución de Agustina Gorzelany y marcó el 1-1 para Las Leonas.

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El conjunto argentino mantuvo la intensidad durante el tramo final, pero el resultado no volvió a modificarse. La definición del título se trasladó a los shootouts.

Cristina Cosentino se convirtió en una de las figuras al contener las ejecuciones neerlandesas. Victoria Granatto y Brisa Bruggesser marcaron los primeros tantos argentinos en la serie.

La tercera estrella mundial

Una conversión de Zoe Díaz fue anulada por una infracción durante la ejecución, mientras Países Bajos descontó y dejó momentáneamente el marcador 2-1.

Cosentino volvió a intervenir ante el siguiente intento de las locales y dejó a Argentina a una conversión del campeonato. Sofía Cairo realizó una gran maniobra y definió para establecer el 3-1 definitivo.

Con la victoria, Las Leonas volvieron a conquistar el Mundial después de 16 años. Argentina cerró el torneo invicta y sumó su tercer título en la historia de la competencia.