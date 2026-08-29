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Renuevan la red de agua potable en Avenida Almafuerte: qué zonas podrían verse afectadas

Personal municipal reemplaza una válvula del sistema de distribución sobre avenida Almafuerte. Las tareas podrían afectar el suministro en diferentes sectores de la ciudad y también ocasionar restricciones parciales o totales en el tránsito.

29 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

Personal municipal reemplaza una válvula del sistema de distribución sobre avenida Almafuerte. Las tareas podrían afectar el suministro en diferentes sectores de la ciudad y también ocasionar restricciones parciales o totales en el tránsito.

Personal municipal realiza este sábado tareas de mantenimiento y renovación en la red de avenida Almafuerte, en Paraná. Los trabajos podrían ocasionar cortes de agua potable o episodios de baja presión en distintos sectores de la ciudad.

 

La intervención consiste en reemplazar una válvula perteneciente al sistema de distribución del suministro. Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre las calles Gobernador Ramón Febre y Gobernador José Antelo.

 

 

Debido a estas labores, el servicio podría presentar inconvenientes mientras permanezca abierto el sector de la cañería donde será instalado el nuevo dispositivo.

 

Las zonas que podrían verse afectadas

 

La reducción en la presión podría alcanzar al área comprendida entre las avenidas Pedro Zanni, Almafuerte, Salvador Caputto y Hernandarias.

 

También podrían registrarse cortes de agua potable o baja presión en el sector delimitado por las calles Blas Parera, Francia y Gobernador Crespo, junto con avenida Almafuerte.

 

 

Desde el municipio recomendaron a los vecinos de esas zonas adoptar las previsiones necesarias y utilizar de manera racional el agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que finalicen los trabajos.

 

Restricciones al tránsito sobre Almafuerte

 

La intervención también podría generar restricciones parciales o totales en la circulación vehicular sobre avenida Almafuerte, en el tramo correspondiente al sentido oeste-este de salida de Paraná.

 

 

La modalidad de los cortes dependerá de las diferentes etapas de la obra y del espacio que necesiten las maquinarias y los trabajadores para reemplazar la válvula.

 

Se solicitó a los automovilistas respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y circular con precaución por el área intervenida. El servicio comenzará a normalizarse una vez concluidas las tareas sobre la red de agua potable.

Temas:

corte de agua avenida Almafuerte
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