Camión cisterna volcó sobre la Ruta 14 y obligó a interrumpir el tránsito

Un camión cisterna que transportaba combustible volcó y se incendió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 179, cerca de La Clarita. El siniestro obligó a cortar completamente la circulación en ambos sentidos y generó importantes demoras.

Por causas que todavía deberán determinarse, el conductor perdió el control del vehículo y la unidad terminó volcada sobre la calzada. Momentos después comenzó el incendio, lo que aumentó el riesgo en el sector debido al tipo de carga transportada.

Ante esta situación, las autoridades bloquearon inmediatamente el tránsito para permitir el ingreso de los equipos de emergencia y evitar que otros vehículos se aproximaran al camión.

Bomberos trabajan junto al camión cisterna

En el lugar intervienen dotaciones de Bomberos Voluntarios de San José y Colón. Los equipos trabajan para controlar el fuego y reducir los riesgos asociados con el combustible.

El operativo también cuenta con la participación de efectivos de la Policía de Entre Ríos y personal de Gendarmería Nacional. Los agentes se encargan de asegurar la zona y ordenar a quienes quedaron detenidos en las inmediaciones.

Autovía del Mercosur no informó hasta el momento si el conductor resultó lesionado. Tampoco se brindaron precisiones sobre la cantidad de combustible transportado o la existencia de un derrame.

Corte total y demoras en la Ruta 14

La interrupción comprende los dos sentidos de circulación de la Ruta 14. Como consecuencia, se formaron importantes retenciones en cercanías del kilómetro 179.

La concesionaria solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal desplegado y extremar las precauciones al aproximarse al sector afectado.

También recomendó evitar la zona, siempre que sea posible, hasta que finalicen las tareas de los bomberos y las autoridades permitan retomar la circulación.