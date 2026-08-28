Incendio en una vivienda precaria de Concepción del Uruguay: pérdidas totales y pedido de ayuda

El incendio ocurrió en la zona del ex basural de Concepción del Uruguay

Un incendio de importantes dimensiones se registró este viernes pasadas las 18:30 en una vivienda precaria ubicada en la intersección de Chañar Viejo y La Delfina, en la zona del ex basural de Concepción del Uruguay, donde las pérdidas fueron totales.

Hasta el lugar acudieron rápidamente dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios: la Unidad 28 de primera respuesta y la Unidad 22 como apoyo para el abastecimiento de agua. También colaboró personal policial durante el operativo.

Evitaron la propagación del fuego

Al arribar, los bomberos encontraron la vivienda envuelta en llamas y trabajaron intensamente para impedir que el incendio alcanzara otras casillas ubicadas en las inmediaciones.

Durante las tareas constataron que en el interior había gran cantidad de ropa y una garrafa que, de manera extraoficial, habría explotado antes de la llegada de las dotaciones.

Los efectivos realizaron posteriormente la remoción y enfriamiento de los escombros para evitar el reinicio de focos ígneos.

La propietaria perdió todas sus pertenencias

Según trascendió, al momento del incendio no había moradores en la vivienda, por lo que no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

La dueña de la casa, Norma Alaman, se enteró de lo ocurrido al regresar a su domicilio y encontró la vivienda completamente destruida. Familiares y vecinos iniciaron un pedido solidario de ayuda para colaborar con la damnificada, quien perdió todas sus pertenencias. Mientras tanto, las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.