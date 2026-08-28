Simulaba tener un ciber, pero explotaba un casino clandestino: fue condenado a tres años

Un comercio que aparentaba funcionar como un ciber escondía en realidad un casino clandestino con 25 computadoras destinadas a juegos de azar online. El establecimiento, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, fue allanado tras una investigación por apuestas ilegales y su responsable terminó condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.

El procedimiento estuvo encabezado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño y contó con la participación de la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y agentes de Lotería de la Ciudad (LOTBA).

Una vez dentro del local, los investigadores encontraron 25 boxes individuales equipados con computadoras. Según se comprobó posteriormente mediante peritajes, los equipos estaban conectados y configurados para permitir el acceso de los clientes a juegos de “slots”, similares a los utilizados en máquinas tragamonedas.

Cómo funcionaban las apuestas

De acuerdo con la investigación, las apuestas comenzaban desde los $5.000 y los clientes abonaban directamente el dinero dentro del comercio. Las actividades también habían sido promocionadas previamente mediante publicaciones en redes sociales, uno de los elementos que permitió avanzar con la pesquisa.

Tras detectar el funcionamiento del casino clandestino, el fiscal interviniente dispuso la detención del responsable y ordenó secuestrar computadoras, teléfonos celulares, anotadores, dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes para determinar el funcionamiento de la actividad.

En paralelo, la Agencia Gubernamental de Control clausuró el establecimiento. Durante la inspección también se determinó que el comercio carecía de la habilitación correspondiente, no tenía matafuegos y permitía fumar en su interior.

Las pruebas que complicaron al responsable

Los peritajes realizados posteriormente por el CIJ confirmaron que las 25 computadoras habían sido preparadas específicamente para que los usuarios ingresaran a plataformas de apuestas. Los resultados coincidieron con las publicidades detectadas durante la etapa inicial de la investigación.

Con esas pruebas, la causa avanzó contra el responsable por organización y explotación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La acusación sostuvo que la actividad se desarrollaba de manera presencial, aunque mediante sistemas digitales instalados en las computadoras.

El expediente finalmente no llegó a un juicio oral convencional. La Fiscalía y el acusado alcanzaron un acuerdo de avenimiento, mediante el cual el imputado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena prevista.

La condena por el casino clandestino

La Justicia impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y estableció además diferentes reglas de conducta. Esto implica que el hombre no deberá cumplir la pena dentro de una cárcel mientras respete las condiciones fijadas durante el período correspondiente.

La resolución fue homologada por Bettina Mobillo, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño señalaron que el caso del casino clandestino se enmarca dentro de las investigaciones contra la organización y explotación de apuestas ilegales, tanto en establecimientos físicos como mediante plataformas digitales.