“Vino sin lluvia y en silencio total”: cayó una fuerte granizada durante la madrugada en Villaguay

Una intensa caída de granizo sorprendió durante la madrugada de este viernes a vecinos de Villaguay, donde se registraron piedras de importantes dimensiones y daños materiales en diferentes sectores. El fenómeno comenzó cerca de las 4 y tuvo mayor intensidad en la zona norte de la ciudad.

Vanesa Páez, vecina de la localidad, contó a Elonce que algunas piedras alcanzaron aproximadamente el tamaño de un huevo. “Empezó a caer granizo muy grande y hubo destrozos. En esta zona el impacto fue más fuerte que en otros lugares”, relató sobre lo ocurrido durante la madrugada.

Según explicó, la tormenta se extendió durante unos 20 minutos y comenzó de manera repentina. “Estaba todo tranquilo y empezó a caer. Fue un impacto muy fuerte”, recordó. El ruido despertó a numerosos vecinos, que inmediatamente comenzaron a comunicarse entre sí para conocer la situación en distintos barrios.

Daños en techos y vehículos

La vecina de Villaguay indicó que, una vez que comenzó el fenómeno, muchas personas intentaron proteger sus vehículos, mientras que algunas propiedades sufrieron roturas. “Hubo techos dañados y, particularmente, a mí se me rompió todo un techo que daba al patio. Quedó totalmente destrozado”, señaló.

Páez vive en la zona norte, cerca del Centro de Convenciones, uno de los sectores donde la granizada habría presentado mayor intensidad. También mencionó que hubo registros importantes en inmediaciones del hospital y otros puntos de esa parte de la ciudad, mientras que hacia el sur las piedras habrían tenido un tamaño menor.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los vecinos fue que la caída comenzó prácticamente sin lluvia previa. “Vino en silencio total, sin lluvia. El estruendo era muy fuerte”, explicó. La intensidad también generó temor entre los animales domésticos debido al impacto constante de las piedras sobre los techos y patios.

La ciudad amaneció cubierta de granizo

Las imágenes registradas durante las primeras horas mostraron sectores de Villaguay cubiertos de blanco por la acumulación de hielo. Más de dos horas después del episodio todavía permanecían piedras en algunos patios, según relató Páez, mientras comenzaban nuevas precipitaciones sobre la ciudad.

La mujer también expresó preocupación por posibles consecuencias sobre producciones y animales de la zona. “Lo material se puede volver a hacer, pero el tema de la producción y los animales es más difícil”, sostuvo al evaluar los efectos que podría haber provocado la tormenta.

Durante la mañana se aguardaba información oficial de Bomberos y autoridades municipales para establecer con mayor precisión el alcance de los daños. El relevamiento permitirá determinar qué sectores resultaron más afectados por una granizada que sorprendió a los vecinos en plena madrugada.