Alerta por tormentas en Entre Ríos: afirman que Santa Rosa "ya pasó", prevén lluvias intensas, granizo y ráfagas

El aviso de alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada este jueves por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para gran parte del centro y norte provincial, donde durante la mañana y el mediodía del viernes podrían registrarse fenómenos localmente fuertes. El aviso amarillo también comprende sectores de Corrientes y Santa Fe.

En territorio entrerriano, la advertencia alcanza a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones de mayor inestabilidad se concentrarán durante las primeras horas de la jornada y podrían extenderse hasta el mediodía.

El SMN indicó que el área será afectada por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante "precipitación en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída localizada de granizo". Se estimaron acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente.

Tormentas aisladas y caída de granizo

El nuevo aviso se conoció después de una jornada en la que distintos sectores de Entre Ríos fueron alcanzados por tormentas y una intensa caída de granizo, como ocurrió en General Ramírez, Maciá y otras localidades. En Paraná, en cambio, el fenómeno tuvo menor impacto y se sintió principalmente, a través del fuerte viento y un marcado descenso de la temperatura, aunque el área sigue en alerta.

Consultado sobre lo ocurrido, el meteorólogo Sergio Jalfin explicó que se trató de fenómenos aislados generados por el encuentro de masas de aire con diferentes características. “Tormentas aisladas, localmente fuertes, producto de la interacción de aire templado con aire un poco más fresco que está llegando al centro y sur de la provincia de Entre Ríos”, señaló a Elonce.

Según detalló el especialista, esa combinación “provocó justamente este fenómeno de tormentas en la mañana, algunas puntualmente fuertes, en algunos lugares específicos de Entre Ríos y también de Santa Fe”. De esta manera, remarcó el carácter localizado de los episodios, que explicaría las marcadas diferencias observadas entre distintos puntos de la región.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Respecto de la evolución de las condiciones meteorológicas, Jalfin anticipó una tendencia hacia la estabilización luego del período de inestabilidad. “El tiempo ya está mejorando, no se ven nuevas tormentas, no hay alerta para la región, el viento cambia al sur y se prevé buen tiempo para el viernes”, sostuvo durante la entrevista con el programa "Moviendo el avispero" que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

El especialista también proyectó condiciones favorables para el fin de semana y temperaturas relativamente bajas, particularmente durante las primeras horas de cada jornada. “Viernes y fin de semana con buen tiempo, con mínimas en Paraná rondando los 6 a 8 grados y máximas de 15 a 18 y sin precipitaciones también para comienzos de la próxima semana”, afirmó.

Jalfin consideró que el episodio de mayor intensidad había sido puntual y explicó que posteriormente la inestabilidad se desplazó hacia otras regiones. “Ya fue algo muy localizado en la mañana, ya pasó, ahora lo más inestable sobre el norte y el este de Uruguay, también algunos sectores de Corrientes, sur de Brasil, pero en lo que respecta a Entre Ríos ya no hay probabilidad de fenómenos fuertes en las próximas horas”, expresó.

La tormenta de Santa Rosa y la llegada de septiembre

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la tradicional tormenta de Santa Rosa, asociada popularmente a los días cercanos al 30 de agosto. Ante la consulta sobre la posibilidad de que ese fenómeno llegara a Entre Ríos, Jalfin vinculó las tormentas registradas durante la jornada con ese período característico del calendario meteorológico.

“Ya pasó, fue esta mañana”, respondió el meteorólogo a ELONCE y posteriormente explicó: “Porque no es un fenómeno que cae estrictamente el 30 de agosto, es el 30 de agosto más o menos 5 días, así que bien podría atribuirse a lo que ocurrió esta mañana, como la tormenta de Santa Rosa”.

De cara a septiembre y al comienzo de la primavera meteorológica, Jalfin advirtió que la inestabilidad comenzará a ganar protagonismo gradualmente. El incremento de las temperaturas y de la humedad crea condiciones más favorables para la formación de tormentas, aunque aclaró que, al menos inicialmente, no aparecen señales de episodios importantes.

El Niño y una primavera con más precipitaciones

Al proyectar el comportamiento del tiempo para los próximos meses, el especialista sostuvo que será necesario prestar atención a la evolución de las condiciones atmosféricas durante la primavera. “La inestabilidad digamos va a estar siempre presente, sobre todo conforme vaya avanzando la primavera y los últimos meses del año, hay chance de tener fenómenos severos, también aumento en la frecuencia de las precipitaciones”, indicó.

Jalfin vinculó esa perspectiva con la presencia del fenómeno de El Niño y sus efectos sobre esta región del país. “Eso es un hecho, porque el fenómeno de El Niño está instalado, entonces, eso nos genera aumento en la frecuencia de lluvias en todo lo que es el litoral argentino, centro este del país, así que esa es la proyección”, explicó a ELONCE.

Sin embargo, aclaró que el escenario más cercano no mostraba, hasta el momento, señales de eventos meteorológicos de gran magnitud. “Por lo menos no se ven fenómenos importantes de mal tiempo en la primera quincena de septiembre, es probable que eso se vaya modificando ya para la segunda quincena”, concluyó Jalfin.