Actualizan las tarifas del peaje Zárate Brazo Largo: cuánto costará desde este viernes

La empresa Autovía del Mercosur anunció una actualización de las tarifas en la estación de peaje Zárate, ubicada sobre la Ruta Nacional 12 y vinculada con el complejo Zárate Brazo Largo. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde las 00 de este viernes 28 de agosto.

El cuadro establece montos diferenciados para las operaciones realizadas mediante TelePASE y para los pagos electrónicos efectuados manualmente en las cabinas. En todos los casos, las cifras informadas al público incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

La actualización comprende nueve categorías, numeradas del 0 al 8. La tarifa correspondiente dependerá de la clasificación del vehículo y de la forma elegida para abonar el cruce.

Cuánto costará con TelePASE

Para quienes utilicen el sistema automático TelePASE, la tarifa al público de la categoría 0 será de $2.715,35, mientras que la categoría 1 tendrá un costo de $5.430,70.

En las categorías siguientes, los importes serán de $10.861,40 para la 2; $16.292,09 para la 3; $21.722,79 para la 4 y $27.153,49 para la 5.

Por su parte, los vehículos incluidos en la categoría 6 pagarán $32.584,19; los de la categoría 7, $38.014,88; y los correspondientes a la categoría 8 deberán abonar $48.876,28 para atravesar el enlace Zárate Brazo Largo.

Los valores para el pago manual electrónico

El cuadro tarifario también contempla la modalidad de pago manual electrónico. Se trata de medios electrónicos utilizados directamente en los puntos de cobro, distintos del sistema automático TelePASE.

En esta modalidad, la categoría 0 tendrá una tarifa de $5.430,70 y la categoría 1 abonará $10.861,40. Los valores duplican los establecidos para los usuarios del sistema automático en esos dos grupos.

La categoría 2 pagará $21.722,79; la 3 tendrá un costo de $32.584,19; la 4 abonará $43.445,58 y la 5 llegará a $54.306,98.

Las categorías de mayor valor

Para los vehículos comprendidos en la categoría 6, la tarifa mediante pago manual electrónico será de $65.168,37. En tanto, la categoría 7 deberá pagar $76.029,77.

El importe más elevado corresponde a la categoría 8, cuya tarifa al público será de $97.752,56. La diferencia con el sistema automático supera los $48.800. La concesionaria también aclaró que los vehículos con permisos especiales de circulación tendrán una tarifa calculada sobre el valor básico correspondiente a la categoría 1, multiplicado por la cantidad de ejes y con la incorporación del IVA vigente.

Los nuevos valores entrarán en vigencia desde el primer minuto del viernes en la estación Zárate. Quienes circulen por el complejo Zárate Brazo Largo deberán considerar la diferencia existente entre TelePASE y el pago electrónico realizado en las cabinas.