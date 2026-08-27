Hallaron un cargamento de marihuana ocultos junto al río Paraná: tenía un valor de $1.300 miilones

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron más de 340 kilos de marihuana durante un operativo realizado en el kilómetro 1865 del río Paraná, a la altura de Puerto Carolina, en la localidad misionera de Puerto Iguazú. El cargamento ingresó al país en una embarcación procedente de Paraguay.

El procedimiento se inició luego de una serie de tareas de inteligencia que advirtieron sobre el posible traslado de sustancias ilegales hacia el territorio argentino. A partir de esa información, la fuerza federal organizó un operativo de vigilancia en la zona ribereña.

Durante la noche, los prefectos utilizaron equipos especiales para observar los movimientos sobre el río Paraná. Mediante los dispositivos detectaron una embarcación que se aproximó a la costa argentina y cuyos tripulantes comenzaron a descargar diferentes bultos.

La embarcación regresó hacia Paraguay

Una vez finalizada la descarga, las personas que se encontraban en la embarcación volvieron a navegar en dirección a Paraguay. Ante esa situación, la Prefectura desplegó inmediatamente un operativo de búsqueda por tierra y agua.

El rastrillaje se extendió por las inmediaciones de Puerto Carolina. Durante la inspección del terreno, los efectivos encontraron 11 bolsas de grandes dimensiones ocultas entre la vegetación cercana a la costa.

Los envoltorios estaban cubiertos con nailon negro y cinta de embalar. Al abrirlos, los integrantes de la fuerza comprobaron que contenían numerosos paquetes rectangulares con una sustancia de origen vegetal.

El cargamento estaba valuado en más de $1.300 millones

Las pruebas realizadas confirmaron que se trataba de 452 paquetes de marihuana. El cargamento secuestrado alcanzó un peso superior a los 340 kilos y, según la valuación oficial, supera los 1.300 millones de pesos.

La totalidad de la droga fue decomisada y quedó a disposición de la Justicia federal. Hasta el momento, la Prefectura no informó detenciones relacionadas con el procedimiento desarrollado en la costa del río Paraná.

La investigación buscará establecer el origen del cargamento, identificar a las personas que participaron del traslado y determinar quiénes debían recibir las bolsas una vez ingresadas al territorio argentino.