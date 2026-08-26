Robo en el Autódromo de Concepción: recuperaron cinco televisores y electrodomésticos

Un importante robo fue cometido entre la noche del sábado 22 y la mañana del domingo 23 de agosto en las instalaciones del Autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay. Los elementos sustraídos fueron recuperados este miércoles durante un allanamiento en el barrio 150 Viviendas.

El procedimiento comenzó alrededor de las 12:15 y permitió localizar los objetos denunciados por el presidente de la comisión del predio deportivo. En la vivienda también secuestraron una camioneta utilitaria Peugeot Partner blanca.

Un hombre de 49 años, que se encontraba en el domicilio allanado, fue detenido como presunto autor del hecho. Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera y quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación por el robo

Las actuaciones comenzaron luego de que se conociera el ingreso al autódromo y el faltante de distintos bienes pertenecientes a la institución.

A partir de la denuncia, se realizaron tareas para reconstruir el recorrido de quienes habrían intervenido en el robo. La investigación permitió identificar el inmueble donde presuntamente fueron ocultados los objetos y el vehículo que habría sido empleado para trasladarlos.

Con los indicios incorporados a la causa, la Fiscalía Auxiliar Nº 3, a cargo de Denise Caraballo, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº 1. La medida judicial fue ejecutada durante el mediodía de este miércoles.

Qué elementos habían sido sustraídos

Durante el allanamiento fueron recuperados cinco televisores: un Smart TV de 65 pulgadas, tres aparatos de 43 pulgadas de las marcas TCL y Samsung y otro televisor Samsung de 40 pulgadas.

También se encontraron una máquina contadora de billetes, un equipo de música con parlante potenciado y control remoto, una heladera tipo frigobar y un horno microondas.

La heladera y el microondas tenían calcomanías identificatorias del Autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay.

Detención y continuidad de la causa

Ante el hallazgo de los bienes, las autoridades judiciales ampliaron la medida y ordenaron la detención del morador de la vivienda. El hombre, de 49 años, quedó señalado como el principal sospechoso del robo.

Además, fue secuestrada una Peugeot Partner blanca. Según la hipótesis investigativa, el vehículo habría sido utilizado para retirar y trasladar los objetos desde las instalaciones del autódromo.

La investigación continuó para determinar si existieron otras personas involucradas. En ese marco, no se descartó la realización de nuevos procedimientos vinculados con la causa.