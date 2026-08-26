Un auto despistó, chocó y volcó en la Ruta 14: el conductor fue hospitalizado

Un automovilista de 61 años resultó herido tras protagonizar un despiste y vuelco durante la tarde del martes sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 10, en jurisdicción de Ceibas.

El siniestro vial se registró alrededor de las 14:16 sobre la mano que circula de norte a sur, desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires. El hombre viajaba solo en un Volkswagen Gol Trend.

Por causas que deberán establecerse mediante las pericias correspondientes, el conductor perdió el control del vehículo e impactó directamente contra el guardarraíl ubicado al costado de la autovía.

El automóvil atravesó el guardarraíl de la Ruta 14

Después del choque inicial, el rodado sobrepasó la estructura metálica de contención y volcó sobre el terreno situado junto a la calzada. Finalmente, quedó detenido en posición normal, apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El único ocupante del automóvil es de nacionalidad uruguaya y tiene domicilio en la localidad bonaerense de José León Suárez. Tras el accidente, recibió asistencia médica en el lugar.

Una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas trasladó al conductor hasta el Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde debía ser sometido a estudios de mayor complejidad para evaluar su estado general.

El operativo se extendió durante más de una hora

Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Ceibas llegó hasta el kilómetro 10 de la Ruta 14 a bordo del móvil Nº 16. Los rescatistas evaluaron la escena y coordinaron las tareas de asistencia y prevención.

Personal de la Policía de Ceibas se encargó de señalizar el sector y ordenar la circulación vehicular sobre el carril afectado. El procedimiento buscó prevenir nuevos incidentes mientras se asistía al conductor y se retiraba el automóvil.

La unidad fue removida mediante un servicio de auxilio enviado por la concesionaria de la autovía. Las tareas de asistencia y despeje finalizaron cerca de las 15:48, cuando los bomberos regresaron a su cuartel tras restablecerse las condiciones de seguridad en la Ruta 14.