Paraná cumple 200 años como ciudad: historia, transformación e identidad

Paraná conmemora este miércoles 26 de agosto los 200 años de su declaración como ciudad. La fecha recuerda la ley provincial sancionada en 1826, un hito institucional dentro de una historia que comenzó mucho antes y que no cuenta con un acto formal de fundación.

El asentamiento se formó progresivamente durante el período colonial con pobladores provenientes de Santa Fe la Vieja. Las familias ocuparon terrenos sobre las barrancas ubicadas frente al río y construyeron una comunidad que fue creciendo sin un trazado fundacional previamente establecido.

Durante sus primeros años, el lugar fue conocido como la Bajada del Paraná. Su ubicación estratégica frente al río favoreció el movimiento de personas y mercaderías, además de fortalecer su conexión con Santa Fe y otros puntos del territorio litoraleño.

El paso de poblado a villa

El primer gran reconocimiento político llegó el 25 de junio de 1813, cuando la Asamblea General Constituyente elevó al poblado al rango de villa. Desde entonces, pasó a denominarse Villa de Nuestra Señora del Rosario de Paraná.

La medida permitió avanzar en la autonomía institucional respecto del Cabildo de Santa Fe y organizar autoridades propias. Por ese motivo, el 25 de junio quedó incorporado como una de las fechas fundamentales de la historia local.

Durante los años posteriores, la villa aumentó su población, fortaleció su actividad comercial y adquirió mayor relevancia dentro de Entre Ríos. Ese crecimiento generó la necesidad de establecer una categoría institucional acorde con las funciones políticas que ya desarrollaba.

La declaración de ciudad de Paraná

El 26 de agosto de 1826, durante la gobernación de Vicente Zapata, el Congreso provincial aprobó el proyecto presentado por el entonces diputado Justo José de Urquiza y elevó a Paraná al rango de ciudad.

Vista aérea Paraná 1930.

La misma ley reconoció también como ciudad a Concepción del Uruguay. La decisión no significó la creación de nuevas localidades, sino el reconocimiento formal de dos comunidades que ya ocupaban lugares centrales en la organización entrerriana.

La nueva categoría consolidó a Paraná como capital provincial y acompañó su expansión urbana durante las décadas siguientes. La ciudad comenzó a requerir nuevos espacios administrativos, vías de circulación y servicios para responder al crecimiento de sus responsabilidades.

Capital de la Confederación Argentina

El protagonismo local adquirió dimensión nacional en 1854, cuando Paraná fue designada capital provisional de la Confederación Argentina. La separación de Buenos Aires obligó a instalar aquí las principales autoridades de la organización nacional.

1926 , detrás la vieja Casa De Gobierno, luego Colegio Normal .

Durante siete años, la ciudad recibió a legisladores, funcionarios y representantes de distintas provincias. Esa etapa impulsó la construcción de edificios públicos, el ordenamiento de las calles, la incorporación de servicios y una transformación profunda de su vida política y social.

Parte de aquel legado permanece visible en edificios históricos como el actual Colegio del Huerto, que fue sede del Senado de la Confederación. La etapa confederal dejó una marca decisiva en la arquitectura y en la identidad de la capital entrerriana.

Crecimiento urbano, educación y cultura

Después de su experiencia como capital nacional, Paraná continuó extendiéndose más allá del núcleo urbano original. La apertura de calles, el desarrollo del transporte y la creación de nuevos barrios modificaron progresivamente su relación con las barrancas y el río.

La ciudad también adquirió una enorme relevancia educativa. La creación de la Escuela Normal, considerada la primera del país, la convirtió en un centro de formación docente y reforzó una tradición que continuó con universidades, institutos y establecimientos educativos.

En la actualidad, Paraná concentra los poderes provinciales, numerosos organismos públicos y una amplia red de servicios. Su perfil administrativo convive con la actividad comercial, universitaria, deportiva, turística y cultural que se desarrolla diariamente en distintos puntos de la capital.

Paraná, dos siglos después

El río continúa siendo uno de los principales elementos de su identidad. La costanera, los parques, las playas, las barrancas y el Túnel Subfluvial configuran una postal característica y sostienen su integración con Santa Fe y la región metropolitana.

A 200 años de aquella declaración, Paraná es una ciudad atravesada por la expansión hacia nuevas zonas, la recuperación de espacios públicos y los desafíos vinculados con la movilidad, la infraestructura y el crecimiento demográfico.

El bicentenario no representa una fecha fundacional, sino el aniversario del reconocimiento institucional alcanzado en 1826. Desde la antigua Bajada hasta la capital entrerriana actual, Paraná construyó su historia a través de transformaciones que explican su protagonismo provincial y nacional.