Murió el segundo operario herido tras accidente en Vaca Muerta

Este martes se registró una falla en una línea de gas de alta presión que provocó un incidente en el área Rincón del Mangrulllo, operada por YPF, en cercanías de Añelo, en

Muerta. Como consecuencia del accidente, fallecieron dos operarios, Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

Meliqueo fue la primera víctima fatal del episodio. De acuerdo con la información publicada por el medio local, un caño de 12 pulgadas habría sufrido una falla al ingresar a una trampa receptora y el desprendimiento de una pieza metálica alcanzó al trabajador.

En tanto, Cristian Latorre resultó gravemente herido durante el mismo incidente y fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, por lo que la tragedia terminó con dos víctimas fatales.

El hecho ocurrió en el área de Rincón del Mangrullo, uno de los yacimientos de Vaca Muerta, y la situación fue controlada luego de la intervención de los equipos de emergencia.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que las víctimas “no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio” y señalaron que ambos “habrían intentado realizar una operación que no les correspondía”.

No obstante, “el gremio puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir ante la emergencia” y expresó su acompañamiento a las familias.

Rincón del Mangrullo es operado en sociedad con una participación del 50% junto a Pampa Energía y se convirtió en los últimos meses en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la compañía en Vaca Muerta.

Mientras continúan las actuaciones para reconstruir cómo ocurrió el incidente, la muerte de Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre conmocionó al sector petrolero.