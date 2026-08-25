El empleo doméstico perdió más de 30.000 puestos formales y el 77,5% trabaja "en negro"

El empleo doméstico perdió 30.133 puestos formales entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La cantidad de trabajadoras registradas en casas particulares descendió de 629.660 a 599.527 durante ese período. La reducción representó un promedio superior a 33 bajas laborales por día.

Desde CEPA consideraron al sector como un indicador especialmente sensible de la situación económica de los hogares. Cuando las familias pierden poder adquisitivo, suelen reducir las horas contratadas, prescindir del servicio o mantener la relación laboral sin registrarla.

Tres de cada cuatro trabajan en la informalidad

La pérdida de puestos registrados se produjo en un sector históricamente atravesado por la precarización. Un relevamiento de Ecofeminita, realizado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, indicó que el 77,5% de las trabajadoras domésticas no tenía descuento jubilatorio.

La informalidad también implicó la exclusión de otros derechos laborales. El 76,7% no contaba con cobertura médica mediante una obra social, mientras que el 74,1% no cobraba los días en los que se ausentaba por enfermedad.

Además, el 73,3% carecía de vacaciones pagas y el 71,7% no percibía el sueldo anual complementario. De esta manera, solamente una minoría de las trabajadoras accedía al conjunto de protecciones previstas por la legislación laboral.

Los indicadores fueron sensiblemente peores que los registrados en el conjunto del mercado de trabajo. La falta de aportes jubilatorios alcanzaba al 37,9% de las personas asalariadas y al 40,6% de las mujeres, pero trepaba al 77,5% entre quienes se desempeñaban en casas particulares.

Los ingresos de las trabajadoras domésticas

La remuneración promedio de la actividad se ubicó en aproximadamente 338.700 pesos mensuales. Sin embargo, la mitad de las trabajadoras percibía ingresos inferiores a los 300.000 pesos por mes.

Las diferencias salariales estuvieron relacionadas con la registración laboral y la cantidad de horas trabajadas. Quienes contaban con aportes previsionales accedían, en promedio, a remuneraciones superiores a las percibidas por aquellas que se desempeñaban en la informalidad.

El 53,8% tenía una ocupación considerada plena, de entre 35 y 45 horas semanales. En tanto, la subocupación alcanzaba al 30,5% de las trabajadoras, quienes necesitaban sumar horas para incrementar sus ingresos. La sobreocupación se acercaba al 9%.

Trabajo remunerado y tareas de cuidado

La vulnerabilidad laboral se combinaba con una importante carga de responsabilidades familiares. El 39,8% de las trabajadoras de casas particulares constituía el principal sostén económico de su hogar.

A su vez, el 76% debía realizar tareas domésticas y de cuidado no remuneradas en su propia vivienda después de cumplir con su trabajo. La actividad remunerada se superponía así con las labores necesarias para sostener la vida cotidiana de sus familias.

Los datos reflejaron que la crisis del empleo doméstico no se limitó a la pérdida de puestos registrados. También estuvo caracterizada por salarios bajos, recortes de horas, ausencia de aportes y dificultades para acceder a obra social, licencias, vacaciones y aguinaldo.