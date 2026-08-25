Murió Dolly Parton, la leyenda de la música country que trascendió generaciones

Dolly Parton murió este martes a los 80 años en Nashville, Estados Unidos, según confirmó su familia. La cantante, compositora, actriz y empresaria fue una de las figuras más influyentes de la música country y construyó una carrera que se extendió durante casi seis décadas.

Nacida en una familia de escasos recursos de Tennessee, Parton pasó de cantar en una iglesia rural a convertirse en una estrella internacional. Su voz, sus letras autobiográficas, su sentido del humor y su inconfundible imagen, marcada por grandes pelucas rubias y vestuarios brillantes, la transformaron en un ícono popular.

A lo largo de su trayectoria escribió unas 3.000 canciones y vendió más de 100 millones de discos. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, cuya versión interpretada por Whitney Houston alcanzó un éxito mundial.

De Tennessee al reconocimiento internacional

Parton comenzó a cantar en programas locales cuando era niña y, a los 13 años, se presentó en el Grand Ole Opry. Después de terminar la escuela secundaria se trasladó a Nashville para dedicarse profesionalmente a la música.

Dolly Parton - I Will Always Love You (Live)

Su colaboración con Porter Wagoner resultó decisiva para su carrera. Tras participar en su programa televisivo y grabar varios duetos, Parton inició un exitoso recorrido como solista. En 1973 publicó “Jolene”, la canción que la proyectó definitivamente fuera del circuito country.

La artista también desarrolló una destacada trayectoria cinematográfica. Protagonizó “9 to 5”, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, y participó en producciones como “Steel Magnolias”. Su trabajo le permitió conectar con públicos alejados de la música country y consolidarse como una figura del entretenimiento.

Su compromiso con la educación

Más allá de los escenarios, Parton fue reconocida por su actividad solidaria. Creó Imagination Library, una organización destinada a entregar gratuitamente libros a niños. La iniciativa estuvo inspirada en su padre, quien había abandonado la escuela para trabajar y tuvo dificultades para aprender a leer.

También impulsó Dollywood, un parque temático ubicado en Tennessee que se convirtió en una importante fuente de empleo y desarrollo turístico para la región de los montes Apalaches. Además, colaboró con las familias afectadas por los incendios forestales de 2016 y realizó aportes a investigaciones médicas.

Parton recibió numerosos premios Grammy, ingresó en los salones de la fama de la Música Country y del Rock & Roll y fue distinguida por su trayectoria artística y humanitaria. Pese a su dimensión internacional, mantuvo una fuerte vinculación con sus orígenes.

Su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi 60 años, había fallecido en 2025. Dolly Parton continuó activa hasta sus últimos meses y dejó como legado una extensa obra que atravesó géneros, generaciones y fronteras.