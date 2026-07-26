Murió el hermano de Nicolás Cabré: el emotivo mensaje con el que lo despidió

El actor Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré, quien falleció a los 47 años. La noticia se conoció este domingo, luego de que se anunciara la suspensión de la función de la obra Ni media palabra, de la que forma parte el artista.

Horas después, Cabré recurrió a sus redes sociales para despedir a su hermano con un mensaje cargado de emoción, acompañado por una fotografía en la que ambos aparecen juntos.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió el actor.

En el mismo mensaje, expresó su agradecimiento por el vínculo que compartieron. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Finalmente, cerró su despedida con palabras que conmovieron a sus seguidores: "Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

Un perfil alejado de los medios

Duilio Cabré mantenía una vida completamente alejada del ambiente artístico. Se desempeñaba como taxista, siguiendo el oficio de su padre, Norberto Cabré, y siempre eligió preservar su intimidad. A pesar del bajo perfil de su hermano, Nicolás Cabré había compartido en distintas oportunidades fotografías familiares y había expresado públicamente el cariño que los unía.

Suspendieron la función de la obra

Tras conocerse el fallecimiento, la producción de Ni media palabra informó la suspensión de la función prevista para este domingo. Además, también quedó en pausa la gira promocional que el elenco tenía programada en Uruguay, mientras el actor acompaña a su familia en este momento de duelo.