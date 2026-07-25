La novia de Marcos Senesi mostró el regalo que Lionel Messi les hizo a los jugadores de la Selección

La futbolista inglesa Kelci Rose, pareja del defensor entrerriano Marcos Senesi, sorprendió a sus seguidores al mostrar el regalo que Lionel Messi les entregó a los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

A través de un video publicado en TikTok, la joven realizó un "unboxing" del bolso personalizado que recibió el futbolista y mostró cada uno de los elementos que contenía. Entre ellos destacó un set para tomar mate que, según explicó, fue un obsequio del capitán argentino para todos los integrantes del plantel.

"Esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él", comentó Kelci mientras exhibía el termo y el mate personalizados. También contó que Senesi le había regalado algunas yerbas para que pudiera probar la tradicional infusión argentina.

La curiosa confusión con la bombilla

Durante el video, la futbolista protagonizó un momento que despertó sonrisas entre sus seguidores al intentar nombrar una de las piezas del equipo de mate.

"No sé cómo lo llaman. Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla", expresó entre risas al referirse a la bombilla, antes de definir el regalo como "muy hermoso".

El video rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos, que celebraron tanto el gesto de Messi como el interés de Kelci por las costumbres del país.

Una relación que ganó protagonismo durante el Mundial

Kelci Rose, de 22 años, acompañó a Marcos Senesi durante toda la Copa del Mundo y compartió en redes sociales distintos momentos de la competencia.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, ya que la futbolista nació en ese país y mostró las emociones encontradas que le generó el enfrentamiento entre la selección de su pareja y la de su lugar de origen.

Tras el triunfo argentino, volvió a publicar imágenes para expresar su orgullo por el recorrido de Inglaterra y, al mismo tiempo, felicitar a Senesi por haber alcanzado la final del Mundial.