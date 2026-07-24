El Polaco sorprendió con su impactante cambio físico y recibió un elogio de Barby Silenzi

El cambio físico de El Polaco volvió a dar que hablar en las redes sociales. El cantante compartió una fotografía frente al espejo en la que mostró el resultado de su entrenamiento y de los cambios que incorporó en su rutina diaria, generando miles de reacciones entre sus seguidores.

Junto a la imagen, el artista escribió: "De a poquito llegando a la meta", en referencia al proceso que viene atravesando para mejorar su estado físico. En la fotografía se observa una marcada definición muscular y una notoria evolución respecto de publicaciones anteriores.

La publicación rápidamente se viralizó y acumuló más de 100 mil "me gusta", además de cientos de comentarios de fanáticos que destacaron el esfuerzo y la transformación del cantante.

El comentario de Barby Silenzi

Entre las miles de reacciones sobresalió la de Barby Silenzi, pareja del músico, quien respondió con entusiasmo al ver la imagen.

"Ah, buenoooo", escribió la bailarina, acompañando el comentario con emojis, en una muestra de complicidad que fue celebrada por los seguidores de ambos.

El intercambio volvió a poner en evidencia el buen momento de la pareja, luego de las versiones que circularon semanas atrás sobre una presunta crisis sentimental.

Los rumores que desmintieron

Las especulaciones surgieron a partir de una fotografía publicada por El Polaco desde el baño de un hotel, en la que, al fondo de la imagen, se observaba el pie de una mujer. La escena dio lugar a rumores de una supuesta infidelidad durante una gira artística.

Sin embargo, poco después Barby Silenzi aclaró que el pie que aparecía en la fotografía era el suyo y explicó que la imagen había sido tomada durante unas vacaciones familiares en Las Vegas.

El propio cantante también decidió salir al cruce de las versiones para poner fin a las especulaciones.

"Buen día… para todos… no soy de aclarar giladas, pero me tienen los huevos llenos", escribió en sus redes sociales.

Luego agregó: "El piecito que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajjajaja es de @barbysilenzil. Es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones", desmintiendo cualquier versión de infidelidad.